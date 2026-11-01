TIR'ın arkadan çarptığı otomobil Bolu Dağı Tüneli'nde takla attı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TIR'ın arkadan çarptığı otomobil Bolu Dağı Tüneli'nde takla attı, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TIR\'ın arkadan çarptığı otomobil Bolu Dağı Tüneli\'nde takla attı, 4 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün akşam Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde TIR'ın arkadan çarptığı otomobil takla attı ve araçtaki 4 kişi yaralandı. Durmayıp yoluna devam eden TIR'ın sürücüsü ileride durduruldu; yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

BOLU Dağı Tüneli'nde TIR'ın otomobile çarpıp takla atmasına sebep olduğu kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir aracın, araç içi kamerasına yansırken, TIR'ın kazaya sebep olduktan sonra durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan ve Ankara istikametinde ilerleyen Ç.A. yönetimindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazaya neden olan TIR'ın sürücüsü, durmayıp yoluna devam etti. Otomobilin sürücüsü Ç.A. ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazanın ardından durmayan TIR'ın sürücüsü ise ileride durduruldu ve ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan kaza anı, önden giden başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın şerit değiştirdiği sırada otomobile arkadan çarptığı ve ardından durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA
Anadolu OtoyoluGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Biricik Suden: Mazhar, ’Bunu yaparsan seni boşarım’ dedi Biricik Suden: Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
10:34
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:06:55. #7.12#
SON DAKİKA: TIR'ın arkadan çarptığı otomobil Bolu Dağı Tüneli'nde takla attı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android