Iğdır'da Yayla Sorunu: Şevket Atar Saldırı Anını Anlattı - Son Dakika
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Iğdır'da Yayla Sorunu: Şevket Atar Saldırı Anını Anlattı

Iğdır\'da Yayla Sorunu: Şevket Atar Saldırı Anını Anlattı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yıllardır devam eden yayla meselesi bu sene yine kavgaya dönüştü. Silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan Şevket Atar, saldırı anını anlattı ve yaşanan olayda sol gözünü kaybettiğini belirtti.

24.06.2024 16:24
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köyü ile Abbasgöl köyü arasında yaşanan yayla sorununda ağır yaralanan Şevket Atar saldırı anını anlattı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yıllardır devam eden yayla meselesi bu sene yine kavgaya dönüştü. 3 gün önce edinilen bilgiye göre aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Karabulak köyüne ait konvoy, mahkeme kararına rağmen kolluk kuvvetlerinin nezaretinde yaylaya doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Şevket Atar, saldırı anını anlattı. Yaşanan saldırı da sol gözünü kaybeden Atar; "Biz yayla için Abbasgöl'e gittik. Abbasgöl'de askerler bizim yolumuzu kestiler. Yaylada koyunlar var dediler. Askerler gidip koyunları geri çevirecek, sonra gidersiniz dediler, biraz durduk tamam dedik. Biraz durduktan sonra sizler gidebilirsiniz dediler. Sonra biz geldik baktık asker yok. Traktörün üzerinde birkaç tane çocuk vardı. Çocukları traktörden indirdim baktım biri bana kurşun sıktı. Birisini tanıdım birisini tanımadım. O esnada bir tane siren sesi gelen araç geldi. Asker mi polis mi bilemedim. Baktım bu sefer de onlara keleş ile ateş açtılar" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Tuzluca, Iğdır, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Yayla Sorunu: Şevket Atar Saldırı Anını Anlattı - Son Dakika

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