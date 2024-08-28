Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü haftalık icraatını kamuoyu ile paylaştı - Son Dakika
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü haftalık icraatını kamuoyu ile paylaştı

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Ağustos ile 26 Ağustos tarihleri arasındaki bir haftalık çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı. Bir hafta içerisinde 5 bin 30 şahıs sorgulandı, 4 bin 283 araç sorgulandı ve 176 araca işlem yapıldı. Ayrıca 17 bin 559 kişi hudut kapılarında sorgulandı ve 8 aranan kişi yakalandı. Operasyonlarda tütün, tabanca, cep telefonu, sigara ve sigara makaronu ele geçirildi. 4 insan taciri ve 19 düzensiz göçmen de yakalandı.

28.08.2024 16:47
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü haftalık icraatını kamuoyu ile paylaştı

IĞDIR - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde bir haftalık çalışma faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Ağustos ile 26 Ağustos tarihleri arasındaki bir haftalık çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince bir hafta içerisinde 5 bin 30 şahıs sorgulandı. Ayrıca 4 bin 283 araç sorgulandı, 176 araca işlem yapıldı. Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında da 17 bin 559 kişi hudut kapılarında sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak adli mercilere çıkarıldı. Bu şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda 16.2 kg tütün, bir adet kuru sıkı tabanca, üç adet cep telefonu, bin 108 paket sigara, 19 adet elektronik sigara, 2 bin 200 adet sigara makaronu ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 4 insan taciri 19 düzensiz göçmen yakalandı. Çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü haftalık icraatını kamuoyu ile paylaştı - Son Dakika
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