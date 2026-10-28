Iğdır Tuzluca\'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, hasar oluştu, yaralanan yok

Iğdır Tuzluca'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, hasar oluştu, yaralanan yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Mahalle Dört Yol mevkisinde yol çalışması yapan kamyon, hafif ticari araçla çarpıştı. Iğdır'da meydana gelen kazada yaralanan olmadı; her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Kaza, Tuzluca ilçesi Yukarı Mahalle Dört Yol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması yapan 06 FKY 624 plakalı kamyon ile Zeki K.'ye ait 49 AS 927 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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