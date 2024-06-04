Iğdır Valiliği Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantılarını 7 Gün Süreyle Yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Iğdır Valiliği Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantılarını 7 Gün Süreyle Yasakladı

Iğdır Valiliği, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçmek amacıyla gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını 7 gün süreyle yasakladığını duyurdu.

04.06.2024 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valiliği gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Iğdır il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayıl İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 04.06.2024 günü saat 00.01'den 10.06.2024 günü saat 23.59'a kadar (7) yedi gün süre ile yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır Valiliği, Iğdır, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır Valiliği Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantılarını 7 Gün Süreyle Yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:05 Ateşkes bilmecesi Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze’ye oluyor Ateşkes bilmecesi! Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze'ye oluyor
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
20:53 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi
22:27 Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı Kripto para operasyonunda 47 tutuklama Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Kripto para operasyonunda 47 tutuklama
22:23 Esenyurt’ta mide bulandıran görüntüler Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti
22:13 Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:51 Cinayette çelik kasa detayı Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı Cinayette çelik kasa detayı! Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 01:11:19. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır Valiliği Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantılarını 7 Gün Süreyle Yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement