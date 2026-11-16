Iğdır Valiliği hurda araç bırakanlara 9 bin 440 TL ceza uygulayacak

Iğdır Valiliği, cadde, sokak, meydan, park ve özel mülkiyetlerde uzun süre bırakılan hurda, terk edilmiş ve kullanılmaz durumdaki araçların kaldırılması için 2026/08 sayılı Genel Emir'i yayımladı. Araç sahiplerine yönelik denetimler artırılırken, kamuya ait alanlara hurda araç bırakanlara 9 bin 440 TL, valilik emrine aykırı hareket edenlere ise 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanacak.

Iğdır'da uzun süredir cadde, sokak, meydan ve parklarda bırakılan hurda ve atıl araçların oluşturduğu çevre kirliliği, görüntü kirliliği ve güvenlik risklerinin önüne geçilmesi amacıyla yeni bir uygulama başlatılıyor. Iğdır Valiliği tarafından yayımlanan 2026/08 sayılı Genel Emir kapsamında, terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış veya kullanılamaz hale gelmiş araçların kaldırılması için ilgili kurumlar harekete geçecek. Valilik tarafından yayımlanan genel emirde, artan nüfus ve araç yoğunluğuyla birlikte otopark ihtiyacının arttığı, uzun süre kullanılmadan bırakılan araçların ise trafik akışını olumsuz etkilediği belirtildi.

Söz konusu araçların yalnızca görüntü ve çevre kirliliğine neden olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu araçların yanma ve patlama riski taşıdığı, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin saklanması veya kullanılması için elverişli ortam oluşturabildiği ifade edildi. Ayrıca araçların terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı düzeneklerinde kullanılma ihtimalinin de kamu güvenliği açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

Kamu ve Özel Mülkiyetlerdeki Araçlar Kapsamda

Genel Emir kapsamında, Iğdır il sınırları içerisindeki cadde, sokak, meydan, park gibi kamunun ortak kullanım alanlarının yanı sıra ilgili mevzuat çerçevesinde özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan terk edilmiş, hurda ve kullanılamaz durumdaki araçlar da kapsama alındı.

Araçların tespiti, kaldırılması, muhafaza altına alınması ve tasfiyesine ilişkin işlemler, ilgili kurumların görev ve yetkileri doğrultusunda yürütülecek. Denetimler başta emniyet, jandarma ve zabıta birimleri olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonuyla gerçekleştirilecek.

Hurda Araçlar Otoparklara Çekilecek

Mevzuat hükümleri doğrultusunda kaldırılan araçlar, resmi kurum veya özel otoparklarda muhafaza altına alınacak. Araç sahiplerine gerekli bildirimler yapılacak ve araçların teslim alınmasına ilişkin işlemler yürütülecek. Buluntu veya trafikten men edilerek alıkonulan araçların yasal süresi içerisinde sahipleri tarafından teslim alınmaması halinde ise ilgili mevzuat hükümlerine göre tasfiye işlemleri gerçekleştirilecek.

9 Bin 440 TL İdari Para Cezası Uygulanacak

Genel Emir'de idari yaptırımlara ilişkin cezalara da yer verildi. Buna göre, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41'inci maddesi kapsamında kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların parçalarını sokağa veya kamuya ait diğer alanlara bırakanlara 2026 yılı için 9 bin 440 TL idari para cezası uygulanacak. Araçların kaldırılması için yapılan masraflar da ayrıca ilgililerden tahsil edilecek.

Ayrıca, yetkili makamlar tarafından kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla verilen hukuka uygun emirlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanacak.

Denetimler Kurumların Koordinasyonunda Yapılacak

Genel Emir kapsamında yürütülecek çalışmaların İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili belediyeler tarafından koordinasyon içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi. İlçelerde ise koordinasyon kaymakamlıklar tarafından sağlanacak. Iğdır Valiliği tarafından yayımlanan 2026/08 sayılı Genel Emir, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.