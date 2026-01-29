Aziz İhsan Aktaş duruşmasının 3'üncü gününde savunma yapan Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi tutuklu sanık İbrahim Koçyiğit, "İddia edildiği gibi evraklara sonradan imza eklenmesi mümkün değildir. Makul ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden tutuklandım. Utku Caner Çaykara beni görse tanımazdı ta ki iki gün önce duruşmada karşılaşana kadar" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık ilk kez 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı. Duruşma, 3'üncü gününde devam ederken, Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ki yargılamada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, çok sayıda partili ve milletvekilleri de izleyici olarak katıldı.

BELTAŞ Yönetim Kurulu Üyelerinden sanık Önder Gedik savunma yaptı

İddianamede Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ A.Ş.'ye ait taşınmazın 323 milyon 544 bin liraya satışına karar verildiği, 3 firmanın ihaleye davet edildiği ve taşınmazın satışına ilişkin kararın ne zaman alındığı, evrakın ne zaman imzalandığı noktasında yönetim kurulu üyelerinden sanıklardan Önder Gedik'in ifadesinin çelişkili ve tutarsız olduğu aktarılmıştı. İddianamede, "Herhangi bir mecrada satış ilanı bulunmayan taşınmaz için en düşük bedel tespitli değerleme raporunu sözde ihalede esas alıp, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın yakın arkadaşları Mehmet Arıca ve Ahmet Başdaş'ı ihaleye teklif vermiş gibi göstererek satışın gerçek değerinin çok üzerinde, şeffaf ve rekabetin sağlandığı ortamda yapıldığı görüntüsü vermek amaçlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

İddianamede yer alan iddialara ilişkin savunma yapan tutuklu BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik "BELTAŞ'a ait bir hastane binasının satış işleminden dolayı tutukluyum. Bu satış işleminden herhangi bir menfaat temin etmedim. Satış işlemi hukuka uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ben Aziz İhsan Aktaş'ı tanımıyordum. Kamu yararına uygun olarak hareket ettim" dedi.

Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi: Utku Caner Çaykara beni görse tanımazdı

İddianamede, ihaleye fesat karıştırma suçundan cezalandırılması istenen Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık İbrahim Koçyiğit savunmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevimin bitmesinin ardından Avcılar Belediyesinde işe başladım. Hayatım boyunca devlet terbiyesiyle yetişmiş biriyim. 16 yıldır Avcılar Belediyesi'nde hizmet veriyorum. Son bir yıldır kendimi ihale konusunda geliştirdim. 2021 yılından itibaren Avcılar Belediyesi'nde satın alma işlerini yürütüyorum. Kimseye talimat vermedim, kimseden talimat almadım. İddianamede üzerime atılı suç olan ihaleye fesat karıştırma iddialarını kabul etmiyorum. İddianamede bahsedilen ihale, açık ihaledir. İptal edilen ilk ihalede üzerime düşen ne varsa, eksiksiz yaptım. İhale ilerlerken, çıkan yasa ile beraber kurallarımız değişti. Uygulama yönetmeliğine engel olan ihaleyi iptal ettik. İddianamede bahsedildiği gibi kimseden talimat almadım" ifadelerini kullandı.

Pazarlık usulü ihalesiyle ilgili savunma yapan sanık Koçyiğit, "Tüm sürecin ihale komisyonuna uygun olduğunu gördük ve ihaleyi yaptık. İki ihale yoktur, ikisi de ayni hizmete aittir. HTS kayıtlarıyla ilgili bana bir soru sorulmamıştır, savunmam alınmamıştır. Ümit Gözütok isimli şahsı tanımıyorum, kimlik tespitinde de dönüp baktım burada ama tanımadım. Ben satın alma şefiyim. Beni soru sormak için, satın alma ile ilgili ararlar. Ben de, bizi arayanların belirttiği hususları araştırırım. Görevim dışında kimseye bilgi vermedim, vermem. İddianamede 4 adet kayıt var nedense bunlar aynı güne aittir. İddianamede Mustafa Mutlu isimli şahsın soyadını bilmediğim için tanımadım. İddia edildiği gibi evraklara sonradan imza eklenmesi mümkün değildir. Makul ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden tutuklandım. Utku Caner Çaykara beni görse tanımazdı, ta ki iki gün önce duruşmada karşılaşana kadar" şeklinde konuştu.

Duruşmada, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı savunma yapıyor - İSTANBUL