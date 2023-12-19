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Ihraç edilen doktor FETÖ/PDY üyeliğinden yakalandı - Son Dakika
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Ihraç edilen doktor FETÖ/PDY üyeliğinden yakalandı

Isparta'da yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan ihraç kadın doktor yakalandı. İhraç edilen doktor, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ihraç edilen doktor FETÖ/PDY üyeliğinden yakalandı
19.12.2023 - 16:01,
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Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, aranan ihraç kadın doktor yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca '6 yıl 3 Ay' hapis cezası ile aranan ihraç doktor F.K.Ç yakalandı.

Yakalanan F.K.Ç isimli ihraç doktor Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Isparta, Güvenlik, Ceza, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ihraç edilen doktor FETÖ/PDY üyeliğinden yakalandı - Son Dakika


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