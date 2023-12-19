Ihraç edilen doktor FETÖ/PDY üyeliğinden yakalandı

Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, aranan ihraç kadın doktor yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca '6 yıl 3 Ay' hapis cezası ile aranan ihraç doktor F.K.Ç yakalandı.

Yakalanan F.K.Ç isimli ihraç doktor Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ISPARTA