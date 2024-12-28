İhraçları istenen teğmenlerin dosyası ikinci kez disiplin kurulunda - Son Dakika
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İhraçları istenen teğmenlerin dosyası ikinci kez disiplin kurulunda

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası ettikleri yemin nedeniyle ihraçları istenen teğmenlerin dosyası ikinci kez Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilirken; sicil amirlerinin kanaatlerini değiştirdiği belirtildi.

28.12.2024 18:34  Güncelleme: 19:01
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Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrasında emir komuta zinciri dışında kılıçlı yemin ettikleri ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle ihraçları istenen teğmenlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

KANAAT DEĞİŞTİ

5 teğmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış ve dosya, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) gönderilmişti. Teğmenlerin ihracı istenirken YDK, soruşturma dosyasını yeniden sınıf okullarına göndererek olumsuz kanaat yazılmasını istemişti.

Tele1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, teğmenlerin dosyası ikinci kez YDK'ya gönderildi. Sicil amirlerinin kanaatlerini değiştirdiği ve teğmenlerin "YDK'ya sevk edilmeleri gerektiği" yönünde kanaat beyan ettikleri öğrenildi.

EBRU EROĞLU'NUN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan söz konusu yemini okutan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun sınıf okulun yaptığı savunma da ortaya çıktı. Eroğlu, yaptığı savunmada, "Kara Harp Okulu birincisi olarak bu gurur verici ana katılmak istedim. Bize verilen emir, andın törende okunmamasıydı ve biz bu emri yerine getirdik. Fazlasıyla heyecanlı ve gururluydum, kılıç çatma olayının yasak olduğunu düşünmüyordum. Kara Harp Okulu birincisi olarak andı ben okudum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, emir komuta zinciri dışında kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmiş; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili 25 Kasım'ı işaret ederek "Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" demişti.

Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç'ın ihracı istenmişti.

İhraçları istenen teğmenlerin dosyası ikinci kez disiplin kurulunda

Kara Harp Okulu, Güvenlik, 3-sayfa, Teğmen, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İhraçları istenen teğmenlerin dosyası ikinci kez disiplin kurulunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Ayhan Murat:
    bu konu tartışmaya kapalı. sorgusuz ihraç edilmeliler 135 181 Yanıtla
    Selçuk Kaykısız:
    hadi lan oradan tartışmaya kapalıymış vatan hainleri ne zamandan beri ülke kurucusuna bağlılık ordudan atılma 3 10
    Komutan Logard:
    Emredersin paşam başka keyfinize göre emriniz varmı? 2 8
    Kenan Sırmalı:
    trol, sen vatan sevdasını ne bilirsin 1 7
  • Osman Dönmez:
    devlete baş kaldıranın başı ezilir... 111 135 Yanıtla
    SnOW gRaiN:
    devlet imralida 0 6
    EST WEST:
    devleti kuranın adıyla yapılan sloganlamı baş kaldırmış. rte nin askerleriyiz dese alkışlarsınız. kaldıki fetö cü askerler savcılar öyleydi 1 5
  • Fahri Sağgül:
    Cin olmadan adam çarpmak'ta ne oluyor maddi manevi verilen emeğin karşılığı bu,mu olmalı herkes cezasını çekmeli 98 122 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    Atın gitsin. daha ne yapmaları lazım atılmak için. TSK göz bebeğimizdir. peygamber ocağıdır. 89 113 Yanıtla
  • Hasan null:
    Bunlar tsk ya değil fayda bin zarar verir acil ihraç edilmeli 80 104 Yanıtla
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