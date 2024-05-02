IKBY'de Şiddetli Yağış Sonucu Duvar Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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IKBY'de Şiddetli Yağış Sonucu Duvar Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir mezarlığın duvarı çöktü. Duvar altında kalan yayalardan biri hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

02.05.2024 14:23
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Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Erbil kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle duvar çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

IKBY'nin Erbil kentini şiddetli yağış vurdu. Kore köyünde bir mezarlığın duvarı, aşırı yağış sonucu yoldan geçen yayaların üzerine yıkıldı. Duvar altında kalan yayalardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Duvarın yıkıldığı an, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa IKBY'de Şiddetli Yağış Sonucu Duvar Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: IKBY'de Şiddetli Yağış Sonucu Duvar Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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