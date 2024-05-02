Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Erbil kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle duvar çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
IKBY'nin Erbil kentini şiddetli yağış vurdu. Kore köyünde bir mezarlığın duvarı, aşırı yağış sonucu yoldan geçen yayaların üzerine yıkıldı. Duvar altında kalan yayalardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Duvarın yıkıldığı an, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ERBİL
Son Dakika › 3.Sayfa › IKBY'de Şiddetli Yağış Sonucu Duvar Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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