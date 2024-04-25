İki belediyenin çalışanları arasında kavga çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İki belediyenin çalışanları arasında kavga çıktı

İki belediyenin çalışanları arasında kavga çıktı

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin etrafının düzenlenmesi sırasında iki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık görüştü.

25.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki belediyenin çalışanları birbirine girdi

Şehir hastanesinin etrafının düzenlemeleri sırasında iki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık görüştü

KOCAELİ - Kocaeli Şehir Hastanesi'nin etrafının düzenlenmesi sırasında iki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi. Yaşananlar üzerine Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görüştü.

İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları karşı karşıya geldi. İki grup arasında zaman zaman kavgalar da yaşanırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgeye geldi.

İzmit Belediyesi ile gelen grupta yer alan bir kişi İzmit Belediyesi meclis üyesi İbrahim Efe'yi ittirdi. Yere düşen İbrahim Efe'ye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yanında bulunanlar, "Kendini yere atıyorsun, numara yapma" diye tepki gösterdi. Bu sırada Fatma Kaplan Hürriyet'in yanında bulunan bir kişi de yere düştü. Yaşananlar an be an kaydedildi.

Ayağa kalkan İbrahim Efe, "Başkanım bu yapılanlar doğru mu?" diyerek Fatma Kaplan Hürriyet'e tepki gösterdi. Yaşananların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık'ta bölgeye geldi. Fatma Kaplan Hürriyet ile Hasan Aydınlık karşılıklı görüşme gerçekleştirdi.

Fatma Kaplan Hürriyet açıklama yaptı

Yaşananların ardından Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada, "Lütfen biraz uzlaşı. Lütfen beraber hizmet edelim. Birbirimize bilgi verelim. Biz bu konuda erinmeyiz. Teşekkür etmekten de asla gocunmayız. Sonuçta seçilmiş belediye ve belediye başkanlarıyız. Dolayısıyla nezaket gereği birbirimize bilgi vermek çok zor olmasa gerek. Bundan sonra biz yapıcı tavrımızı devam ettireceğiz. Uzlaşı arayışımızı devam ettireceğiz. İnşallah bu uzlaşı arayışımıza olgunlukla cevap gelir" dedi.

Kaynak: İHA

Fatma Kaplan Hürriyet, Şehir Hastanesi, Hürriyet, Kocaeli, Kavga, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki belediyenin çalışanları arasında kavga çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
12:22 Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:24:45. #1.12#
SON DAKİKA: İki belediyenin çalışanları arasında kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement