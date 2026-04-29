İki katlı ev alev alev yandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Hanönü ilçesi Sarıalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılıç'a iki katlı evin elektrik tesisatındaki arıza sebebiyle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ve Hanönü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Hanönü Kaymakamlığına ait su tankerleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı da söndürme çalışmalarını olay yerinde takip etti.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU