Sakarya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü

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İki otomobil çarpıştı, Tofaş hurdaya döndü: 1 ölü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Türkormanköy Mahallesi Osmanbey mevkiinde meydana gelen kazada, Barış Yaylı idaresindeki 54 AIJ 610 plakalı otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 54 D 5445 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Tofaş marka otomobil adeta kağıt gibi ezilirken Barış Yayla ve eşi C.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Barış Yaylı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. C.Y.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.