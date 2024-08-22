İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz Erzurum'a veda ediyor - Son Dakika
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İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz Erzurum'a veda ediyor

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz Erzurum\'a veda ediyor

Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, görevinden ayrılarak İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Vali Mustafa Çiftçi tarafından düzenlenen veda yemeği ile Düz'e teşekkür edildi.

22.08.2024 09:29  Güncelleme: 09:31
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İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz Erzurum'a veda ediyor.

Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığı görevinde de bulunan Tuğgeneral Metin Düz, daha sonra yasal düzenlemeden dolayı Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na atanmıştı. 30 Ağustos'ta Tümgeneral rütbesine terfi edecek olan Tuğgeneral Metin Düz, Erzurum'a veda etmeye hazırlanıyor. Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tümgeneral Metin Düz'ün onuruna bir veda yemeği düzenledi. Vali Çiftçi, Tümgeneral Düz'e şehrimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Düzenlenen veda yemeğine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ve diğer davetliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz Erzurum'a veda ediyor - Son Dakika

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