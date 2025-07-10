Ilgaz\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı bulunan Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyü arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 2 saattir devam eden yangına, itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. - ÇANKIRI