Ilgaz\'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, E.K., B.Ü., R.Ü., B.Ü. ve M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI