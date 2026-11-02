Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan - Son Dakika
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Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

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Görüntü ABD\'den değil İstanbul\'dan
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İstanbul'da Cadılar Bayramı kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkan kişiler, birbirinden ilginç kostümleri ve korkutucu makyajlarıyla dikkat çekti. ABD sokaklarını aratmayan görüntüler tartışmaları da beraberinde getirirken, kutlamaları eğlence olarak görenlerin yanı sıra Türk kültürüyle bağdaşmadığını savunan görüşler de ortaya çıktı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi, Cadılar Bayramı kostümleriyle dolaşan kişilere sahne oldu. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, farklı karakterlere bürünen kişilerin kalabalık caddede yürüdüğü görüldü. Bazı katılımcılar korkutucu makyajları ve sıra dışı kıyafetleriyle dikkat çekerken, bazıları ise daha eğlenceli kostümleri tercih etti.

HAYALET KOSTÜMLERİYLE POZ VERDİLER

Görüntülerde beyaz çarşaflara bürünüp güneş gözlüğü takan üç kişinin kameraya poz verdiği görüldü. İskelet desenli kıyafetler, korku temalı maskeler ve ürkütücü makyajlarla dolaşan diğer katılımcılar da dikkat çekti.

Özellikle korku filmi karakterlerini andıran kostümler ve yüz makyajları, gece boyunca kaydedilen görüntülerde öne çıktı.

RENKLİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İstiklal Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde kostümlü kişilerin kameraya poz verdiği, yürüyüş yaptığı ve farklı karakterleri canlandırdığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Özellikle ABD'de yaygın olarak kutlanan Cadılar Bayramı'nın İstanbul'daki görüntüleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Batı kültürüne ait bu geleneğin Türkiye'de giderek daha fazla ilgi görmesi, kültürel değerler ve gelenekler açısından farklı görüşleri gündeme taşıdı. Renkli kostümlerle gerçekleştirilen kutlamalar bazı kesimler tarafından eğlence olarak değerlendirilirken, bu tür etkinliklerin Türk kültürüyle bağdaşmadığını savunan görüşler de tartışmanın diğer tarafını oluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleriİstiklal CaddesiCadılar BayramıİstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • MGk MGk:
    İşe yaramaz tayfa bırakın bunlarla ugraşsınlar. Bizim teknofest gençliğimiz gümbür gümbür geliyor 5 2 Yanıtla
  • cengiz.sahin3458 cengiz.sahin3458:
    yazık 1 0 Yanıtla
  • Kadir Yılmaz Kadir Yılmaz:
    bizim benliğimizi alıyorlar uyan Türk genci sen bu değilsin 0 0 Yanıtla
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