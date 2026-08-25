İlhami Araali\'ye Yeni Rütbe!

Bilecik'te Emniyet Müdürü İlhami Araali yeni rütbesini aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine görevlendirilen İlhami Araali'ye yeni rütbesini ve plaketini takdim etti. İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende Çağlar, Araali'ye rütbesini takarak plaketini verdi. İlhami Araali'ye görev yaptığı süre boyunca gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, yeni görev yerinde başarılar diledi.