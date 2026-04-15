İliç Altın Madeni Davasında Yeni Gelişmeler

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada müşteki avukatları yeni bilirkişi raporu ve keşif talebinde bulunurken, savcı da yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan birinin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutukluların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmedildi.

Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi.