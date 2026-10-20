İliç\'te 9 işçinin öldüğü toprak kayması davasının 9. duruşması Erzincan\'da başladı

Erzincan'da 2024 yılında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın 9'ncu duruşması görülmeye başlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın 9'ncu duruşması başladı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2'i tutuklu 43 sanık yargılanıyor.