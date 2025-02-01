İlker Gönen Cezaevinde İntihar Etti - Son Dakika
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İlker Gönen Cezaevinde İntihar Etti

Yenidoğan çetesi davasında yargılanan doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti.

01.02.2025 23:24
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Yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi olarak yargılanan İlker Gönen cezaevinde intihar etti

İSTANBUL - İstanbul'da "yenidoğan çetesi" davasında örgüt yöneticisi olmaktan 582 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi konumunda olan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilen Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

İlker Gönen, 22 Kasım 2024 tarihindeki duruşmada yaptığı savunmada, "Herkesin suçu olabilir. Suçum olabilir ama bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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