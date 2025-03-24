İlker İnanoğlu'ndan yürek burkan paylaşım - Son Dakika
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İlker İnanoğlu'ndan yürek burkan paylaşım

İlker İnanoğlu\'ndan yürek burkan paylaşım

Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 21 Mart gecesi hayata gözlerini yumdu. Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu yaşadığı acıyı, ''Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?'' yorumuyla dile getirdi.

24.03.2025 10:55
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Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasında derin üzüntü yaratan bu kaybın ardından Akın, vasiyeti üzerine 22 Mart'ta yakın çevresinin katılımıyla sessiz sedasız toprağa verildi. Acı haberi, Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal sosyal medya hesabından duyurdu. Köksal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün (22 Mart 2025) Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun."

"ÖKSÜZLÜK BUYMUŞ MEĞERSE"

Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, annesinin kaybı sonrası yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı. Annesiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" dedi.

İlker İnanoğlu'ndan yürek burkan paylaşım

Bir süre sonra bir paylaşım daha yapan İnanoğlu, annesinin hayatına kattığı değeri şu sözlerle anlattı: "Her zaman farklıydık ikimiz de. Yani sayesinde ben de... Kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcık da olsa bana geçtiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İlker İnanoğlu'ndan yürek burkan paylaşım

SANAT DÜNYASI YASTA

Türk sinemasının altın yıllarına damga vuran Filiz Akın'ın vefatı, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Pek çok ünlü isim, sosyal medyada efsane oyuncuya veda mesajları paylaştı. Yeşilçam'ın zarafetiyle anılan yıldızı, filmleriyle ve unutulmaz gülümsemesiyle her zaman hatırlanacak.

İlker İnanoğlu, Kültür Sanat, Filiz Akın, 21 Mart, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İlker İnanoğlu'ndan yürek burkan paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ugur164455:
    Yaşayan bilir Geçmiyor abi Acısı hep taze yürekte kalıyor?? 76 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Allah acınızı azaltsın ama hiç geçmesin çünkü geçerse onları üzer unutulmak ölmüş olsabile ebedi bir yanlızlıktır.yanlız bırakmayın annenizi ki yükü hafiflesin. 10 0 Yanıtla
  • aragorn:
    GÜZEL İNSAN ALLAH RAHMET EYLESİN İNŞALLAH 8 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hayatiniz hikaye 1 0 Yanıtla
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