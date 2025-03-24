İlker İnanoğlu\'ndan yürek burkan paylaşım

Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasında derin üzüntü yaratan bu kaybın ardından Akın, vasiyeti üzerine 22 Mart'ta yakın çevresinin katılımıyla sessiz sedasız toprağa verildi. Acı haberi, Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal sosyal medya hesabından duyurdu. Köksal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün (22 Mart 2025) Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun."

"ÖKSÜZLÜK BUYMUŞ MEĞERSE"

Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, annesinin kaybı sonrası yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı. Annesiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" dedi.

Bir süre sonra bir paylaşım daha yapan İnanoğlu, annesinin hayatına kattığı değeri şu sözlerle anlattı: "Her zaman farklıydık ikimiz de. Yani sayesinde ben de... Kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcık da olsa bana geçtiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

SANAT DÜNYASI YASTA

Türk sinemasının altın yıllarına damga vuran Filiz Akın'ın vefatı, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Pek çok ünlü isim, sosyal medyada efsane oyuncuya veda mesajları paylaştı. Yeşilçam'ın zarafetiyle anılan yıldızı, filmleriyle ve unutulmaz gülümsemesiyle her zaman hatırlanacak.