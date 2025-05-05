İmamoğlu, CHP Kurultayı Soruşturmasında İfade Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'şaibe' iddiasına ilişkin 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde bazı delegelerin ifadelerine başvuruldu. 'Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başka dosyadan tutuklu bulunduğu cezaevinden talimatla ifade verdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren İmamoğlu kendisine sorulan soruları tek başlık altında cevapladı.

İfade veren tanıkların, tanık olmadığını dile getiren İmamoğlu, her seferinde aynı kişilerin yeni bir dosyada ortaya çıktığını söyledi.

Bu kişilerin iftira kurgulamakla görevlendirildiklerini iddia eden İmamoğlu, "Benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar. Madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul'daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır, belki de vermişlerdir. Asıl sorulması gereken şudur. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri "muteber tanık" ilan etmesi hangi hukuk anlayışı ile bağdaştırılabilir? Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu süreç, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir" ifadelerinde bulundu. - ANKARA