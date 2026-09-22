İmamoğlu davası sanığı Gümüş, Ağaç A.Ş. müdürüne 30 bin euroyu verdiğini söyledi - Son Dakika
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İmamoğlu davası sanığı Gümüş, Ağaç A.Ş. müdürüne 30 bin euroyu verdiğini söyledi

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İmamoğlu davasında tutuksuz sanık Tamer Gümüş, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a 30 bin euroyu elden teslim ettiğini söyledi. Gümüş, parayı daha fazla ihale almak için değil, ödemelerinin geciktirilmesi korkusuyla verdiğini savundu.

'Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan fidancılık işi ile uğraşan iş insanı Tamer Gümüş, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisinden talep ettiği rüşveti anlattı. Tutuksuz sanık Gümüş, "Benden çeşitli talepleri oldu. Eşine elit üyelik uçak bileti, market kartları istedi. Taleplerini karşılamadığımda ödemelerimi geciktireceğini söylüyordu. O tarihte Ağaç A.Ş.'den yaklaşık 30-40 milyon lira alacağım vardı. Ümit Polat'ın bu sözü karşısında hem alacağımın hem de yıllardır sürdürdüğüm ticaretimin tehlikeye gireceğinden korktum. 30 bin euroyu kendisine elden teslim ettim" dedi.

'Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ikinci duruşmasının 20'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada fidancılık işi yapan tutuksuz sanık Tamer Gümüş'ün savunması alındı.

Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a rüşvet verdiği suçlaması ile yargılandığını söyleyen sanık Gümüş, "Parayı verdiğimi inkar etmiyorum. Ancak iddianamede ileri sürüldüğü gibi daha fazla ihale almak için para vermedim. Ümit Polat'ı (Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü) 2003 yılından beri Ağaç A.Ş.'den tanıyorum. Ben de kuruma ürün satan bir tedarikçi olarak kendisiyle görüşürdüm" dedi. Bu süreçte kendisinden çeşitli talepler olduğunu ifade eden Gümüş, Ümit Polat'ın eşi için elit üyelik uçak bileti, alışveriş kartları istediğini ifade ederek, "Taleplerini karşılamadığımda ödemelerimi geciktireceğini söylüyordu. Karşımda sıradan bir tanıdığımın ricası yoktu" dedi.

"30 bin euroyu kendisine elden teslim ettim"

Gümüş savunmasında, "Ümit Polat bana 2024 seçimlerinden önce Ağaç A.Ş.'ye yaptığım bir ziyarette açıkça, 'Yukarıdan bir baskı geliyor, seçim için para isteniyor. Destek vermeniz lazım, aksi takdirde Ağaç A.Ş. ile ticaretin biter' dedi. O tarihte Ağaç A.Ş.'den yaklaşık 30-40 milyon lira alacağım vardı. Ürünlerimi teslim etmiş, masraflarımı yapmıştım. Karşılığında paramı bekliyordum. Ümit Polat'ın bu sözü karşısında hem alacağımın hem de yıllardır sürdürdüğüm ticaretimin tehlikeye gireceğinden korktum açıkçası. 30 bin euroyu kendisine elden teslim ettim. Ben bu parayı seçimi finanse etmek amacıyla vermedim. Seçimi gerekçe gösteren Ümit Polat'tı. Paranın gerçekten seçim için kullanılıp kullanılmadığını, bir başkasına verilip verilmediğini bilmiyorum. Benim doğrudan bildiğim parayı isteyenin de, benden teslim alanın da Ümit Polat olduğudur" ifadelerini kullandı.

"Ümit Polat'ın eşine elite üyelik sağladım"

Gümüş savunmasının devamında, "Alışveriş kartlarıyla alakalı konuşmak istiyorum. Ümit Polat çalışanlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söylediği için hayır ve zekat düşüncesiyle karşıladığım talepleri oldu. Görevinden ayrılmasının ardından geçen iki bayramda aynı talep gelmeyince kartların gerçekten söylendiği yerlere ulaşıp ulaşmadığından şüphelendim. Ben bu parayı kendi kazancımdan verdim. Kendisinin açık tehdidi karşısında teslim ettiğim ürünlerin bedelini ve mevcut ticaretimi kaybetmekten korkarak verdim. Bir de Elite Card üyelik mevzusu vardı. Ümit Polat ve avukatı, eşine sağladığım Elite üyelik için ısrarla 'Ücretsizdi, maddi bir karşılığı yoktu' diyor. Ben bu işlem sırasında ayrıca nakit bir para ödemedim ancak hesabımdan 40 bin mil eksildi. Yalnızca üç kişiye kullandırabildiğim hakkımdan da biri kullanılmış oldu. Benim hesabımdan çıkan 40 bin mili bugün yerine koymak istersem 2 bin 800 dolar ödemem gerekiyor. Benim eşim, çocuklarım, yakınlarım varken bu hakkımdan birini neden Ümit Polat'ın eşine ayırayım? Hiçbir baskı hissetmeyen biri olsaydım kendi aileme ayırabileceğim hakkı neden onun eşine kullandırayım? Sonuç olarak Ümit Polat'ın benden aldığı para ve diğer taleplerin seçim finansmanı veya tarafıma ihale verilmesinin karşılığı olduğu şeklindeki değerlendirmeyi kabul etmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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