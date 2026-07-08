'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında ara karar: 6 sanığa tahliye

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında oturumunda ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine hükmetti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 64. oturumunda mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tarafından, bir sonraki duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacağı kaydedildi. Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, etkinlik organizatörü Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve Kültür A.Ş. organizasyon şefi Metin Bal'ın tahliyesine hükmetti. Bir sonraki duruşma tarihi ise 17 Ağustos 2026 olarak belirlendi. - İSTANBUL