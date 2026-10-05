İmamoğlu davasında avukatlar uyarılara rağmen konuştu, duruşmaya ara verildi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 28'inci gününde, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada firari sanık Emrah Bağdatlı'nın kardeşi tutuksuz sanık Özge Bağdatlı savunma yaptı.

Özge Bağdatlı hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, adına kayıtlı reklam firması ile Murat Ongun'un Medya ve Kültür A.Ş.'de kurduğu dolandırıcılık sisteminde aktif rol aldığı belirtilmişti. Firari sanık Emrah Bağdatlı'nın örgütsel faaliyetleri kardeşi ve başka kişiler adına kayıtlı firmalar üzerinden gerçekleştirdiği, diğer firmaların sahte faturalar aracılığıyla çıkardığı paraları örgüt adına teslim aldığı, suçtan elde edilen kazancın aklanmasında gerçeğe aykırı fatura düzenleyen Özge Bağdatlı'nın örgütsel amaç ve faaliyetleri benimsediği açıklanmıştı.

Ardından tutuklu sanık Mehmet Pehlivan söz istedi. Pehlivan, Çorlu Cezaevi'nden Kandıra Cezaevi'ne nakledilmesini istedi. Mahkeme Başkanı ise "Her duruşmada bu şekilde getirilme çok sağlıklı değil. Bu durumu çözmek için ilgili cezaeviyle görüşüyoruz" yanıtını verdi.

Ardından mahkeme başkanı, bir başka tutuksuz sanığı kimlik tespiti için kürsüye çağırdı. Sanık kürsüdeyken avukatlar Mehmet Pehlivan'ın başka cezaevine nakli hakkında konuşmak istedi. Mahkeme başkanı ise sanık Mehmet Pehlivan'ın talebini zaten dile getirdiğini belirtti. Avukatların uyarılara rağmen konuşmaya devam etmesi nedeniyle duruşmaya ara verildi.