İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında salonda poster açılması ve benzeri yaşanan durumlarla ilgili görevli bir kısım jandarma personeli hakkında idari tahkikat başlatıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde 1 No'lu duruşma salonunda devam eden İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında salonda poster açılması ve benzeri yaşanan durumlarla ilgili bir kısım jandarma personeli hakkında kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti için idari tahkikat başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › İmamoğlu Davasında Jandarma Personeline Tahkikat - Son Dakika
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