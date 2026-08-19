İBB davasında "Kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız?" sorusuna sanıktan "Bir kere yaptım, o da kasti değil" cevabı - Son Dakika
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İBB davasında "Kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız?" sorusuna sanıktan "Bir kere yaptım, o da kasti değil" cevabı

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İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Şoför Emre Manav kıyafetleri otele getirdiğini, memur Özgür Türkmen ise kamera bantlama için talimat almadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' davasında İBB'de memur olarak görev yapan tutuksuz sanık Özgür Türkmen, savcının, "Bu kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız? Bu bantlama eylemini size birileri talimat mı verdi?" sorusuna, "Yok, bir kere bantlama yaptım. Onda da kasti değil, kasıtsız. Bantlama için herhangi bir talimat almadım. Ben 2022 yılı aralık ayında göreve katıldım. Ben geldiğimde bu uygulama hep yapılıyordu" dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasının tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. İddianamede örgüt lideri olarak gösterilen İmamoğlu'nun çeşitli suçlardan 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Duruşmada İBB'de şoför olarak görev yapan tutuksuz sanık Emre Manav savunma yaptı. Görevinin memur personeli görev yerine götürmek ve iş bitiminde evine bırakmak olduğunu belirten Manav, olay günü İmamoğlu'nun bulunduğu otele gittiklerini anlattı. Manav, "Görevim, memur arkadaşı almak, sonrasında görev yerine gitmek, görev yerlerinden sonra da işimiz bittiğinde evine bırakmaktır. Olay günü de adı geçen otele gitmişizdir. Başkan Bey gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun kıyafetlerini almak için kendisine telefon edildiğini söyleyen Manav, olayla ilgili bildiklerinin bunlarla sınırlı olduğunu belirterek, "Ben de kıyafetlerini yukarıya getirmişimdir. Başkan Bey'in küçük bir yemeği vardı, onu gördüm. Bir de lavaboyu kullandığını gördüm. Sonrasında tekrar araç yerine geri döndüm. Konuyla alakalı bütün durumum budur, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"Suç delillerini gizleme gibi bir lüksüm yok"

İBB'de memur olarak görev yapan tutuksuz sanık Özgür Türkmen de savunmasında, İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların bantlanmasına ilişkin suçlamayı reddetti. KPSS ile memur olduğunu ve memur maaşıyla geçindiğini, olay günü otele İmamoğlu'nun kıyafetlerini değiştirmesi amacıyla gittiğini söyleyen Türkmen, "Suç delillerini gizleme veya değiştirme tarafıma isnat ediliyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık makamında görev alan bir devlet memuruyum. İddia edildiği gibi suç işleme lüksü olan, suç delillerini gizleme gibi, değiştirme gibi lüksü olan bir durumda değilim. Otelin giriş-çıkış görüntüleri şayet varsa eğer takım elbisesinin girdiğini, Ekrem Başkan'ın oraya yalnız girip çıktığını ve 15 dakika süre kaldığı tespit edilebilir" dedi.

Savcı sordu: "Bu kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız?"

Duruşma savcısının kamera bantlama işlemini sık sık yapıp yapmadığını sorması üzerine Türkmen, "Yok, bir kere yaptım. Onda da kasti değil, kasıtsız" yanıtını verdi. Savcının, "Bu bantlama eylemini size birileri talimat mı verdi?" sorusu üzerine Türkmen, herhangi bir talimat almadığını belirterek, "Hayır. Ben 2022 yılı aralık ayında göreve katıldım. Ben geldiğimde bu uygulama hep yapılıyordu" dedi.

Uygulamanın daha önce İmamoğlu'na ait görüntülerin medyaya servis edilmesi nedeniyle ekip tarafından başlatıldığını savunan Türkmen, "Ekrem Başkan'ın sürekli bütün gittiği yerlerdeki kıyafet değişikliği, bu artık zaruri bir şey. Bu artık standart hale gelmiş tüm projelerde ekip arasında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özgür Türkmen, Politika, 3. Sayfa, Memur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB davasında 'Kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız?' sorusuna sanıktan 'Bir kere yaptım, o da kasti değil' cevabı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB davasında "Kamera bantlama işini sık sık yapar mısınız?" sorusuna sanıktan "Bir kere yaptım, o da kasti değil" cevabı - Son Dakika
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