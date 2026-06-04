Sanık Sepetçi: "Tutuklu olmamın nedeni Murat Kapki'nin muhasebecisi olmam"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuklu sanık Sinan Sepetçi, "Tutuklu olmamın nedeni Murat Kapki'nin muhasebecisi olmam. Paranın sahibi ben değilim, kar eden ben değilim. Ben bu olayların herhangi bir köşesinde bile değilim" dedi. Duruşma sanık savunmalarının ardından 8 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 45. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada Murat Kapki'nin muhasebecisi tutuklu sanık Sinan Sepetçi savunma yaptı.

Sinan Sepetçi hakkında iddianamede ifadesine yer verilen Elif Kapki, "Benim Murat Kapki'nin işleri ile alakalı doğrudan naylon fatura ve benzeri evraklar hazırlatmam söz konusu değildir. Ancak Murat Kapki'nin diğer şirketi olan BVA isimli iş yerinde çalışan Sinan isimli şahıs bana sahte olduğunu bildiğim faturaları yollayıp bunlara ilişkin ödeme çıkmamı söylerdi. Sinan Sepetçi ve sahte faturaları organize eden Ahmet Çiçek yakın arkadaşlardı. Bildiğim kadarıyla bu iş karşılığında yüzde 6-7 komisyon verilmekteydi" demişti.

İddianamede ifadesine yer verilen Berat Çağrı Kapki ise, "Murat Kapki, ofise gelen nakit paraların büyük bir bölümünü dövize çevirerek genelde dolar alırdı. Şirkette çalışan Sinan Sepetçi, dövizcileri ofise çağırırdı ve bu suretle dövizler teslim alınarak paralar kuryelere verilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

"Tutuklu olmamın nedeni Murat Kapki'nin muhasebecisi olmam"

Sinan Sepetçi, suçlamalara karşı savunmasında, "Ben, BVA şirketinin muhasebe personeliyim. Benimle birlikte aynı birimde görev yapan 3 kişi daha var. Ben tutuklandım, onlar neden tutuklanmadı, soruşturulmadı da demiyorum. Neden ben tutuklandım diye soruyorum. Elif ve Berat çifti soruşturmayı yapanların ilgisini çekecek başka isimler vermişlerdir. İtiraf ettikleri hususlar gerçek değil, gayri yasal da değil. Tutuklu olmamın nedeni Murat Kapki'nin muhasebecisi olmam. Paranın sahibi ben değilim, kar eden ben değilim. Ben bu olayların herhangi bir köşesinde bile değilim. Elif Kapki 'faturaların naylon olduğunu biliyordum' diyor. Eşi Berat, 'Elif bu faturaların naylon olduğunu bilmiyordu' diyor. Karı koca bunlar. Onları da suçlayamıyorum hangi ruh haline olduklarını bilmiyorum. Ben neden içerdeyim? Bunlar neden dışarda?" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Sepetçi savunmasının devamında "BVA'nın çalışanı tanık Yiğit Öztürk 'para çekme ve yatırma süreçlerini Sinan Sepetçi organize ediyordu' demiştir. Benim BVA şirketindeki görevim muhasebeciliktir. Organize ederden kasıt, şirket ortağının hesaptan para çekeceği veya yatıracağı talimatı üzerine banka talimatı hazırlanır, oradaki ortak veya şirket içerisindeki yetkililer imzalarlar. Akabinde bankayı arayıp para çekilecek veyahut yatırılacak derdim. Bu muhasebe ofis çalışanı işidir. Bu çok basit bir işlemdir, sıradan bir işlemdir" dedi.

"Biz belediyecilik faaliyetleri için bir araya gelmiş, dostluk ilişkisi içinde olan insanlarız"

Ardından savunma yapan tutuklu sanık Yavuz Saltık hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, örgütün kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye geçmesiyle birlikte Muhtarlık İşleri Daire Başkanı olduğu belirtilmişti. Saltık savunmasında, "Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinde araştırma uzmanı, saha müdürü ve siyasi danışman olarak çalıştım. Sonrasında uluslararası bir şirkette uzun yıllar basın müşavirliği görevini yürüttüm. Danışmanlık yaptığım yıllarda seçim dönemlerinde belediye başkanı veya milletvekili olmak isteyen farklı siyasi partilerden adaylara kampanya ve siyasal iletişim danışmanlığı yaptım. 10 yılı aşkın bir süredir de memur olarak kamu hizmetindeyim. Herhangi birinin bana talimat vermesi mümkün değildir. Benim bağlı olduğum örgüt yöneticisi sözde Fatih Keleş'tir. Keleş arkadaşımdır. Bana talimat verebilecek bir konumda değildir. Kendisini tanıdığım günden bu yana verdiği bir talimat yoktur. Telefonum iddia makamının elindedir, şifresi de verilmiştir. Biz belediyecilik faaliyetleri için bir araya gelmiş, aynı zamanda dostluk ilişkisi içinde olan insanlarız. Mesai arkadaşıyız. Her türlü örgüt üyeliği iddiasını şiddetle reddediyorum" dedi.

Sanık savunmalarının ardından duruşma 8 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. - İSTANBUL