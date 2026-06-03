İmamoğlu Davasında Ömür Yılmaz Savunma Yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan organizasyon firması sahibi tutuklu sanık Ömür Yılmaz, "Ben kamuyu dolandırmadım. Şirketlerimin verileri açık, defter ve kayıtları ortadır. Yapılan aramalarda, bilirkişi raporlarında hiçbir usulsüzlük tespit edilmemiş ve hiçbir suç unsuru bulunmamıştır. Eğer ki Kültür A.Ş. tarafından ihalelerin alımında bir usulsüzlük veya zarar var ise bunu bilmemekteyim" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 44. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada organizasyon firması sahibi Ömür Yılmaz savunma yaptı. Ömür Yılmaz hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, Emrah Bağdatlı'nın arkadaşı olduğu ve hiçbir iş deneyimi yokken Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden düzenlenen ihalelere katıldığı belirtilmişti. Ömür Yılmaz'ın, Omr Organizasyon Medya Reklam Anonim Şirketi'nin ortağı olduğu ve örgüt yöneticisi Murat Ongun ile birlikte hareket ettiği de iddianame açıklanmıştı. Yılmaz'ın, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.'den birçok ihale aldığı iddianamede kaydedilmişti.

"Ben hiçbir şekilde zarara sebep olmadım"

Yılmaz, savunmasında, "İddianamede gördüğüm kadarıyla OMR Organizasyon isimli firmanın her ne kadar resmiyetteki sahibi ben olsam da örgüt üyesi olarak iddia edilen Emrah Bağdatlı'nın güdümünde olan bir şirket olduğu ve bu kişinin OMR Organizasyon isimli firmanın gayriresmi olarak ortağı olduğu, Murat Ongun'un talimatları doğrultusunda şirket üzerinden ihalelere katılım sağlanıp gerçeği yansıtmayan faturalar keserek örgütün sisteme para aktardığı iddia edilmiştir. Dosyaya sunulan tüm kayıtlardan görüleceği üzere tarafımca hiçbir zarar oluşturulmamış, ihale bedeline uygun şekilde işler gerçekleştirilmiştir. Ben hiçbir şekilde zarara sebep olmadım" dedi.

"Murat Ongun ile tek bir telefon konuşmamız bile yok"

Yılmaz, "Ben kamuyu dolandırmadım. Şirketlerimin verileri açık, defter ve kayıtları ortadır. Yapılan aramalarda, bilirkişi raporlarında hiçbir usulsüzlük tespit edilmemiş ve hiçbir suç unsuru bulunmamıştır. Ben sadece yasal şekilde iş yaptım. Bu zamana kadar aldığım işlerin büyük çoğunluğu özel sektörden oluşmuştur. Firmam ile elde ettiğim karlar piyasa marjlarının altındadır. Çoğu işi çok az kar ile yaptım. Eğer ki Kültür A.Ş. tarafından ihalelerin alımında bir usulsüzlük veya zarar var ise bunu bilmemekteyim, bilmem de mümkün değildir. İddia olunduğu şekilde bir sistemde yer almadığım, bir parçası olmadığım, talimat almadığım ve talimat vermediğim, şirketimin kimsenin güdümünde olmadığı açıktır. Benim Murat Ongun ile bir araya gelmediğim, kendisini görmediğim ortadadır. Kendisiyle tek bir telefon konuşmamız bile yok" şeklinde konuştu.

"110 milyon parayı kamyonla mı getirdi"

Sanıklardan Deniz Dörtyol'u tanımadığını, hiç görmediğini belirten sanık Ömür Yılmaz, "Deniz Dörtyol 110 milyon, 120 milyon para verdiğini iddia ediyor bana. Bana bu 110 milyon parayı kamyonla mı getirdi bu adam, forkliftle mi getirdi? Nasıl böyle bu kadar büyük atabiliyor, yani sallayabiliyor anlayamıyorum" dedi.

"Ben bunun cevabını bilemiyorum"

Cumhuriyet savcısının, "Deniz Dörtyol'un bir beyanı var. Beyanında, 'her ay sonu Metin Bal'dan bana fatura kesmem için liste, bu faturaya karşılık da resmi tedarikçi ödeme listesi geldi. Artan paranın da Emrah Bağdatlı, Güldem Şık ve Özge Bağdatlı'nın yönlendirdiği yerlere teslimini sağladık. Özge Bağdatlı'nın ofisinde genellikle ödemeleri Berkşan adında çalışan bir kişi teslim almıştır' şeklinde beyanı var. Beyanlarda bahsettiği Doğuş Berkşan sizin çalışanınız mı?" sorusuna sanık Yılmaz, "evet" yanıtını verdi. Bunun üzerine savcının "Deniz Dörtyol'un sizi tanımamasına rağmen çalışanınıza para verdiğini beyan etmesi tesadüf müdür?" sorusuna sanık Yılmaz, "Bunu ona sorarsınız, ben bunun cevabını bilemiyorum" şeklinde cevap verdi.

Savunmasına geçilen tutuklu sanık Ahmet Köksal hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, örgüt üyesi Murat Kapki ile şirket ortaklığı bulunduğu belirtilmişti. Köksal'ın Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden gerçekleştirilen ihalelere katıldığı, bu ihaleleri kazanan veya başka şahısların kazanmasını sağlayan şüphelilerden olduğu iddianamede belirtilmişti.

"Adıma görünen hisselerin gerçek sahibi Hüseyin Köksal'dır"

Tutuklu sanık Ahmet Köksal, "Dosyanız sanıklarından olan kuzenim Hüseyin Köksal uzun yıllardır tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olup, kendisi sadece tekstil sektörüne bağlı kalmamak ve farklı sektörlerde de yatırımlarda bulunmak istemekteydi. Kendisinin ana faaliyet konusu olan tekstil sektöründeki 35 yıllık aile şirketinin işleriyle pandemi sürecinde aktif olarak ilgilenmesi de gerektiğinden, ricası üzerine 2020'de BVA Reklam şirketine hissedar ve yönetim kurulu üyesi oldum. Urban Medya A.Ş.'nin de yüzde 70 oranında hissesini, 2021 yılı Aralık ayında, yine kuzenimin ricası üzerine devraldım ve bu şirkette de hissedar ve yönetim kurulu üyesi oldum. Her iki şirketteki adıma görünen hisselerin gerçek sahibi Hüseyin Köksal'dır" dedi.

"Murat Ongun ile tanışmıyorum"

Ahmet Köksal savunmasının devamında, "Tarafıma suç isnat edilen eylemlere karşı beyanlarıma gelince, İBB tarafından yapılan 2 bin adet raket, 4 bin adet megalight tipi reklam uygulamasının işletmeye verilmesi ihalesidir. Bu ihaleyi İBB'nin yüzde 99'dan da fazla hissedarı olduğu iştirak şirketi olan Kültür A.Ş. kazanmıştır. Bu ihale bakımından hileli davranışlarla ihaleye katılma yeterliliğine sahip olan kişilerin ihaleye katılımını engelleme ve gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlama suçlamalarıyla itham edilmekteyim. İBB tarafından gerçekleştirilen ve Kültür A.Ş. tarafından kazanılan ihaleye BVA Reklam olarak katılınmamış ve teklif de verilmemiştir. Gizli bilgilerin başkasına ulaşmasını sağlamaya ilişkin herhangi bir delil bulunmamaktadır. İddianamede şüpheli olarak geçen Servet Yıldırım, Murat Ongun'un ve benim haftanın 3 günü Ruffles Otel'de gizli toplantılar yaptığımızı iddia etmiştir. Murat Ongun'u ise sadece 2 kere kamuya açık alanda uzaktan gördüm. Murat Ongun ile tanışmıyorum. Haftanın 3 günü değil gizli toplantı, toplamda 3 kere dahi kendisini görmedim" dedi.

Duruşma sanık savunmaları ile sürüyor. - İSTANBUL