İmamoğlu davasında sanık Akün, BYZAG'a ürün almadan ödeme yaptığını söyledi - Son Dakika
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İmamoğlu davasında sanık Akün, BYZAG'a ürün almadan ödeme yaptığını söyledi

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Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz sanık reklamcı Alican Akün, Murat Ongun'un eşinin firması BYZAG'a herhangi bir ürün almadan ödeme yaptığını belirtti. Akün, ihale almadığını ve şirketine para girmediğini öne sürerek beraatini istedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuksuz sanık reklamcı Alican Akün, herhangi bir ürün almadan Murat Ongun'un eşinin firması BYZAG'a ödeme yaptığını belirterek, "Herhangi bir ürün almadan ödeme yaptım sadece. Benim suçum rüşvet verme diye geçiyor. Ben Kültür A.Ş. olsun, Medya A.Ş. olsun herhangi bir ihale almadım, şirketime giren bir para yok. Tamamıyla şirketimin varlığını, izinli olan yerlerimi devam ettirebilmek adına mağdur edildim" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 17'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

"Tabiri caizse radara takıldım"

Tutuksuz sanık Alican Akün, savunmasında As Reklam ve Temsil A.Ş. firmasının sahibi olduğunu söyleyerek, "Şirketin özel mülkler üzerinde reklam alanları vardır. Yöneticilerinden yerleri kiralarız. Bunun üzerine de global, kurumsal firmalara satış yaparız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünden alırız izinleri. 2024 yılında Kızıltoprak'ta bir duvar almıştım. Ondan sonra tabiri caizse radara takıldım. Reklam alanını almadan önce Kentsel Tasarım Müdürlüğünden izin için başvurumu yapmıştım fakat izinler geç geldi. Zabıta bana yerleri indirmem gerektiğini söyledi, izinsiz olan yerlerimizi. Medya A.Ş.'ye sonradan girişimlerim oldu. Telaşlandım, reklamlarım iniyor, zabıta ayrıyeten kaçak asım bedeli kesiyor" dedi.

"Olay nedeniyle de mağdur edildim"

2024 yılında firari sanık Emrah Bağdatlı'nın birisi aracılığı ile kendisine ulaştığını söyleyen sanık Akün, "Fatura kesileceğini, bu faturayı ödeyeceğimi, ondan sonrasında da izinlerle alakalı bir sıkıntı yaşamayacağım söylendi. Faturalar için herhangi bir hizmet veya ürün almadım. Olay nedeniyle de mağdur edildim. Beraatime karar verilmesini arz ederim" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'un eşinin firması BYZAG'a ödeme yaptığını söyledi

Sanığın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme başkanının "İfadenizde, sizin tarafınıza Emrah Bağdatlı kanalından olduğu anlaşılan bazı firmalar aracılığıyla fatura gönderilmiştir" ifadesi üzerine sanık Akün, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un firması BYZAG üzerinden fatura gönderildiğini söyledi. Akün, "Ben o ara reklamlarım indiği için, sudan çıkmış balık gibi reklamlarımı tutmaya çalışıyordum. Medya A.Ş. ile görüşmeye gittiğimde de bir görüşme sağlayamamıştım. Onun üzerine sektörden duyuyordum zaten aranırsın diye. Bu şekilde ilerledi. Sadece Emrah Bağdatlı kanalından aradık, 'bir fatura keseceğiz size, bu faturaları öderseniz izinleriniz gelecek' dendi" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir ürün almadan Murat Ongun'un eşinin firması BYZAG'a ödeme yaptığını da belirten sanık Akgün, "Herhangi bir ürün almadan ödeme yaptım sadece. Benim suçum rüşvet verme diye geçiyor. Ben Kültür A.Ş. olsun, Medya A.Ş. olsun herhangi bir ihale almadım, şirketime giren bir para yok. Tamamıyla şirketimin varlığını, izinli olan yerlerimi devam ettirebilmek adına mağdur edildim" diye belirtti.

Hakimin "Firmalara para gönderdiniz" demesi üzerine sanık, "Mecburen. BYZAG firması sadece. Ondan sonra da işlerim yoluna girdi" dedi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu davasında sanık Akün, BYZAG'a ürün almadan ödeme yaptığını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu davasında sanık Akün, BYZAG'a ürün almadan ödeme yaptığını söyledi - Son Dakika
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