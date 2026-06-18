İmamoğlu Davasında Tahliye İsteği - Son Dakika
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İmamoğlu Davasında Tahliye İsteği

18.06.2026 17:43
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Cumhuriyet savcısı, 5 sanığın tahliyesini istedi. Duruşmaya ara verildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı 5 sanığın tahliyesini istedi. Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 53. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklardan iş adamı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve reklamcı Alper Aydın'ın bu aşamada tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu Davasında Tahliye İsteği - Son Dakika

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