İmamoğlu davasında tutuklu sanıklar tahliye talebini savundu, duruşma yarına kaldı - Son Dakika
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İmamoğlu davasında tutuklu sanıklar tahliye talebini savundu, duruşma yarına kaldı

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'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının beşinci oturumunda tutuklu sanıklar tahliye taleplerine yönelik savunma yaptı. Sanıklar savunmalarında tahliye talebinde bulundu; duruşma diğer tutuklu sanıkların savunmalarıyla yarına ertelendi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının beşinci oturumunda tutuklu sanıklar, tahliye taleplerine yönelik savunma yaptı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının beşinci oturumunun görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuklu bulunan sanıkların tahliyeye yönelik savunmaları dinlenildi. İddianamede suç örgütünün kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı, Beylikdüzü Belediyesi yapılanmasında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve temin edilmesinde rol oynadığı, doğrudan örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'na bağlı olduğu belirtilen tutuklu sanık Mehmet Murat Çalık duruşmada savunma yaptı. Mehmet Murat Çalık, "Şahsımın rüşvet temin ettiğine ilişkin somut ya da doğrulanabilir bir olay ortaya konulamamıştır. Benim iki kez kanser geçmişim var. Bu hastalığın ne kadar sinsi ve insan hayatını nasıl tehdit ettiğini yaşayarak öğrendim. Ben kimseden ayrıcalık, merhamet beklemiyorum. Takdir yüce Türk milleti adına karar verecek olan sayın mahkemenizdedir. Bu aşamada tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Ardından tutuklu sanık Zafer Keleş tahliyesine yönelik savunma yaptı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ağabeyi Zafer Keleş'in iddianamede örgüte aktarılacak paraları toplamakla görevlendirildiği ve rüşvetin teminine aracılık etmekle suçlandığı belirtilmişti. Keleş savunmasında, "Ben tek bir cümle sebebiyle tutuklandım. Ne var ki hiçbir kanıt, hiçbir beyan, hakkımda başka hiçbir şey yokken, Ertan Yıldız denen şahsın tek bir cümlesiyle tutuklandım. Sonra bu cümle daha sonra eylemlere dönüştü. Tutuklu olmamın sebebi, bazı kişilerin benim hakkımda söylediği yalan beyanlar. Bu beyanları da, suçlamaları da kesinlikle kabul etmiyorum. Ben tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Resul Emrah Şahan hakkında ise iddianamede yapılan değerlendirmede Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde itibaren yanında yer aldığı belirtilmişti. İddianamede Şahan'ın örgütün Şişli Belediyesi'ndeki yapılanmasında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve rüşvetin temin edilmesinde rol oynadığı açıklanmıştı. Şahan tahliye talebine ilişkin savunmasında, "Delil karartma imkanım yok. Belediyede kayyım oturuyor. İnsanların kulaktan dolma laflarından başka delil yok zaten. Kamunun vicdanının kanaati Şişli'de orada ortada. O tanıkları siz dinlediniz. ve vicdanınızın nereye varacağını söylemek bana düşmez ama oraya konuşmak zorundayım. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma, diğer tutuklu sanıkların tahliyeye yönelik savunmaları ile devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu3. SayfaPolitikaGüncelSon Dakika

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