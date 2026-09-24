İmamoğlu davasında tutuksuz sanık Boztaş reklam izinleri için savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık İnan Boztaş savunma yaptı. Savcının "İfadenizde 'Medya A.Ş. görevlisi Elif Güven benim Bebek'teki ofisime ziyarete geldi. Bana işlerinizin daha iyi gitmesini istiyorsanız bizi görmeniz gerekiyor dedi. Açıkçası beni para vermeye zorladı' şeklinde beyanınız var. Nasıl gerçekleşti bu süreç" sorusuna sanık Boztaş " Tamamen ofis ziyaretinde bulundu. Kendisi öyle bir cümle kullandı, ben de öyle anladım. Arkasından para alışverişi gerçekleşmedi" yanıtını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 23'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada tutuksuz sanık İnan Boztaş savunma yaptı.

Inova Reklam Tanıtım Pazarlama LTD Şirketi'nin sahibi Boztaş iddianamede yer verilen ifadesinde "Şirketimin 2020-2024 yılları arasında üçüncü şahıslardan kiralamış olduğu reklam mecralarına reklam asabilmek için İBB kentsel tasarım müdürlüğünden izin almak gerekirdi. Reklam vergisi, harçlar yatırıldıktan sonra normal şartlarda izin alınması gerekirken beni Kültür AŞ ve Medya AŞ'ye yönlendirdiler. Bu iştirak şirketlerde şirketime fatura keserek benden zorla bazı paralar tahsil ettiler. Eğer bu paralar ödenmezse reklam şirketlerine izin veya herhangi bir iş verilmiyordu ve bu paraları ödemeyenlerin iş yapması engelleniyordu" ifadelerini kullanmıştı.

"Bizi de görmeniz lazım cümlesini ben para olarak algıladım"

Boztaş duruşmadaki savunmasında "Reklam izin süreçleriyle ilgili olarak belediye iştirakleri ile görüşeceğim söylendi. İlgili şirketlerle görüştüğümde izin süreçlerine ilişkin hizmet verdiklerini öğrendim. Bu sözleşmeleri belediyenin kurumsal uygulamasının bir parçası olarak gördüm. Yapılan ödemeleri de o dönemde izin süreçleriyle bağlantılı harç gibi algıladım. Herhangi bir kişi beni bu sözleşmeleri imzalamaya zorlamadı. Belirli bir kişinin talebi üzerine hareket etmedim. Ben belediyenin kurumsal uygulaması olarak düşündüm. Dosyada rüşvet verdiğime, ihalelere yan teklif vermek suretiyle katılmış olduğuma, varsa bir organizasyon içinde olduğuma dair somut delil, tanık beyanı, irtibat kaydı veya para alışverişine ilişkin herhangi bir tespit bulunamadığından iddialar kapsamında masumiyetim açıkça görülmektedir" dedi. Savcının "İfadenizde 'Medya A.Ş. görevlisi Elif Güven benim Bebek'teki ofisime ziyarete geldi. Bana işlerinizin daha iyi gitmesini istiyorsanız bizi görmeniz gerekiyor dedi. Açıkçası beni para vermeye zorladı' şeklinde beyanınız var. Size teklifi kabul etmediğinizi söylüyorsunuz. Nasıl gerçekleşti bu süreç?" sorusuna İnan Boztaş "Birkaç defa telefonla konuşmuşluğumuz olmuştur. Tamamen ofis ziyaretinde bulundu. Kendisi öyle bir cümle kullandı, ben de öyle anladım. Arkasından para alışverişi gerçekleşmedi. Direkt bir para isteme durumu yok. 'Bizi de görmeniz lazım' cümlesini ben para olarak algıladım" yanıtını verdi.

"Alacaklarım karşılığında kendisinden bir gayrimenkul aldım"

Ardından oyuncu Hamit Serkan Balbal'ın ifadesine geçildi. Balbal "Açık hava reklam alanlarını kiraladığım dönemde Murat Kapki ile tanıştım. Kendisinden kiralama yapıyordum. Yakın dönemlerde evlenmemiz, eşlerimizin birbiriyle anlaşması ve çocuklarımızın yaşlarının yakın olması nedeniyle ailece görüşmeye başladık ve yakın dost olduk. 2022 yılında Murat Kapki ile yaptığımız sohbetlerde kendisinin o dönem Sansürsüz Futbol adında bir YouTube futbol kanalı bulunuyordu ve bir spor radyosu kurmak istediğini söylemişti. Ortak ilerlemeyi planladık. Radyoların alımı ve kurulumundaki masrafları birlikte yapmıştık, ortaklıktan çekildim. Murat süreç içinde yaptığım masrafları bana daha sonra ödeyeceğini teyit etti. 2022 yılında Beşiktaş Kongre üyesi olmam nedeniyle kulübün stadyum çevresindeki bazı noktaları reklam alanı olarak kiraya verip gelir oluşturma fikrinden haberdar oldum. Bunu Murat'la paylaştım ve bu alanları kiralayıp isteyip istemediğini sordum. Murat da Fenerbahçe'nin işlerini de yapıyordu o dönem zaten, şirketi bu bakımdan yeterlilik sağlıyordu. Kendisi işe sıcak baktı, 3 yıllık kiralama işini birlikte yaptık. Hem kira bedelini hem imalat giderlerini birlikte yatırdık. Yıllık mahsuplaşma yapmayı planlamıştık ancak 2023 yılında benim boşanma davamın yoğunluğu ve sıkıntılarım nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Mahsuplaşmayı ancak 2024 yılı sonunda yapabildik. 2024 sonunda hem kendisine verdiğim borçlar hem de diğer alacaklarım karşılığında kendisinden bir gayrimenkul aldım. Mal kaçırmak veya aklamak amacıyla yapılmış bir işlem değildir. Tamamen borç alacak ilişkisinden doğan bir ticarete mahsustur" ifadelerini kullandı.