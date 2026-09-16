İmamoğlu davasında tutuksuz sanık Güney, 35 bin euroyu Ali Sukas'a odasında verdiğini söyledi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan Güney Çiçekçilik firması sahibi tutuksuz sanık Ensar Güney, ödemelerini alabilmek için Ağaç A.Ş. Genel Müdürü sanık Ali Sukas'a para verdiğini belirterek, "Ali Sukas'a gittim. 'Ne istiyorsunuz' dedim. O da bana 'ben size para söyleyemem, sen kendin bir bak, kendi durumuna göre bir ödeme yap' dedi. Ben de '35 bin euro yanımda getirdim, vereyim' dedim. 'Olur' dedi. Ondan sonra bir daha aradıklarında 15 bin dolar götürdüm, verdim" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 17'nci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Tutuksuz sanık Ensar Güney, iddianamede yer bulan ifadesinde sahibi olduğu Güney Çiçekçilik firmasının özel nitelikli ürünler ürettiğini ve 2022 yılında Ağaç A.Ş.'nin satış noktalarında özel nitelikli ürün bulundurmak istedikleri için kendisinden ürün almak istediğini söylemişti. Ensar Güney hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede hem kendisine ait olan firmalar üzerinden hem de daha önce kurup da çalışanlarına devrettiği şahıslara ait şirketler üzerinden Ağaç A.Ş iştirak şirketinden ciddi miktarlarda işler aldığı aktarılmıştı. Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü sanık Ümit Polat tarafından, Ensar Güney'in Yalova'daki şantiyesine gidilerek rüşvet talep edildiği de iddianamede açıklanmıştı. Ensar Güney'in sahibi olduğu şirketleri üzerinden, sanık Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın göreve gelmesinden sonra verdiği rüşvetler sonucu düzenli olarak iş aldığı iddianamede belirtilmişti.

"İki sefer mağdur oldum Ağaç A.Ş.'de"

Güney hakkındaki rüşvet verme suçlamasıyla ilgili, "Hakkımdaki rüşvet verme suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. 40 yıldır sadece çiçekçilik yapıyorum. 20 senedir de Ağaç A.Ş.'de çalışıyorum. Burada ben iki sefer mağdur oldum Ağaç A.Ş.'de. Birinci mağdurluğum 2019-2022 yıllarında 40 milyon lira eski yönetimden kalan bir alacağım vardı. Bu alacağımı alamadım ve hiç çalışmadım, ticaret de yapmadım. Daha sonra 2022 yılında geldiler 'tekrar çalışalım, parayı da ödeyelim' diye geldiler ve bu parayı aşağı yukarı 1 milyon dolara düşerek aldım. Daha sonraki çalışmamda aşağı yukarı 175 milyon lira aldım. 2022-2025 yılları arasında mal verdim. 100 milyonum en son kaldı. Bu parayı 6 ay geç olarak aldım. Ben bu ödemeleri herhangi bir yeni iş almak, kendime haksız bir menfaat sağlamak veya hak etmediğim bir avantaj elde etmek amacıyla almadım. Bu süreçte menfaat sağlayan değil, mağdur olduğumu belirtmek isterim" şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'a odasında verdiği parayı anlattı

Ardından Güney'in çapraz sorgusuna geçildi. Sanık Güney'e, "İfadenizde yüzde 10 olayından bahsetmişsiniz. Nedir bu" sorusu soruldu. Sanık, "Ümit Polat var, satın alma müdürü. O Yalova'ya geldi. 'Sizden yüzde 10 para talep edecekler alacağınıza karşılık, yukarıdan istenmiş' dedi. 'Bunu verirseniz bu ödemeyi yapabileceklerini söylüyorlar' dedi. Ümit bana bunu söyleyince ben ne hazırlayayım gibi baktım. 35 bin euroyu yanıma alarak gittim. Ali Sukas'a gittim. 'Ne istiyorsunuz?' dedim. O da bana 'ben size para söyleyemem, sen kendin bir bak, kendi durumuna göre bir ödeme yap' dedi. Ben de '35 bin Euro yanımda getirdim, vereyim' dedim. 'Olur' dedi. Ondan sonra bir daha aradıklarında 15 bin dolar götürdüm, verdim. Anlattığım 35 bin Euro'yu Ali Sukas'a odasında verdim" ifadelerini kullandı.

Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın para talebi sanık savunmasında yer buldu

Bir diğer tutuksuz sanık Alaeddin Vardar ise, "Türkiye'nin süs bitkileri ve peyzaj alanlarında, çim alanlarında önde gelen, saygı duyulan bir firmayız. Benim 69 milyon gibi bir alacağım vardı. Ağaç A.Ş.'de bu alacağımıza karşılık normalde ödemelerimiz yapılıyor. Ali bey (Ali Sukas) geldikten sonra da ödemelerimizi bir şekilde aldık, yardımcı oluyorlar. Sadece Ali beyin o dönemde bir baskı altında olabilir miydi diye düşünüyorum bizden talebi oldu. Bu talebi de 30 bin dolar olarak emniyet ifadesinde geçmiştir zaten. Bir gün akşam Satın Alma Müdürü Ümit Polat ofisime geldi 'patron gönderdi' dedi. 'Tamam abi' dedim. Çekmeceden hazırlamış olduğum 30 bin doları poşette Polat'a teslim ettim" dedi.

"500 bin lira seçim yardımı olarak bizden isteniyormuş"

Tutuksuz sanık iş adamı Dinçer Kantar savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek beraatini istedi. Çapraz sorgusunda Kantar'a, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın hediye kartı talep ettiğine yönelik iddia soruldu. Kantar "Yılbaşıydı. Yılbaşı zamanında bizim gibi başka firmalardan da istediklerini söylemişti. Bize bir bedel söyledi. Biz de aldık, kendisine teslim ettik. Ümit bey beni aradı, kendi makamına çağırdı Ağaç A.Ş.'ye, gittim. Yılbaşı olduğu için firmalardan bu tarz talepleri olduğunu söyledi. Bizden de 100 bin lira civarında yanlış hatırlamıyorsam hediye kartı istedi. Ben de ortağımı aradım. O da hazırladı, getirdi, kendisine teslim ettik" dedi.

Kantar savunmasının devamında kendisinden 500 bin TL de istendiğini belirterek, "Ümit Polat söyledi. 500 bin lira seçim yardımı olarak bizden isteniyormuş. Ben getirince kendisini aradım, orada olmadığını, Murat Or'a (sanık) bırakmam gerektiğini söyledi. Teslim ettik Saraçhane'de" ifadelerini kullandı.