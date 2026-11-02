İmamoğlu davasının üçüncü duruşması başladı, mahkeme iki haftada bitirmeyi planlıyor - Son Dakika
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İmamoğlu davasının üçüncü duruşması başladı, mahkeme iki haftada bitirmeyi planlıyor

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Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü duruşmasında birinci oturum başladı. Mahkeme başkanı, üçüncü duruşmanın iki hafta içinde tamamlanmasının planlandığını ve gizli tanıkların çarşamba günü dinleneceğini söyledi; oturumda müşteki Bahattin Uçar da dinleniyor.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumu başladı. Duruşmada mahkeme başkanı, üçüncü duruşmanın iki hafta içerisinde bitirilmesinin planlandığını söyledi. Çarşamba günü ise gizli tanıkların dinleneceği mahkeme başkanı tarafından bildirildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumu başladı.

Mahkeme ikinci duruşmada açıkladığı ara kararında gizli tanıklar İlke, Zeytin, Martı, Gürgen'in duruşma günü hazır edilmeleri için tanık koruma şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek, gizli tanıkların duruşma günü dinlenilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması, odanın tahsis edilmesi konusunda İstanbul Bilgi İşlem Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmetmişti. Duruşmada beyanda bulunmaları için müştekiler ve tanıkların dosyasının tutuklu iş olması nedeniyle duruşma günü zorla getirilmesi için adresleri itibariyle ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına da karar verilmişti.

Duruşmada mahkeme başkanı, üçüncü duruşmanın iki hafta içerisinde bitirilmesinin planlandığını söyledi. Çarşamba günü ise gizli tanıkların dinleneceği mahkeme başkanı tarafından bildirildi.

Duruşmada müşteki Bahattin Uçar dinleniyor.

Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğluPolitika3. SayfaİstanbulMahkemeGüncelSon Dakika

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