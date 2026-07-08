Mahkeme başkanı: "Sanık Ekrem İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığı tespit edildi"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 64. oturumunda Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında yaşanan gerginliğin ardından ara verilen duruşma yeniden başladı. Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmayacağının anlaşıldığını ve susma hakkını kullandığının tespit edildiğini belirtti. Öte yandan görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, aralarında görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 3 sanığın tahliye edilmesini talep etti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 64. oturumunda Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında çıkan gerginliğin ardından ara verilen duruşma yeniden başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar yeniden getirilirken, CMK'nın 203. maddesi kapsamında salondan çıkarılan Ekrem İmamoğlu ise salona alınmadı. Mahkeme başkanı duruşmada, "Sanık söz alarak savunma yapmayacağını belirtmesi üzerine sanığa susma hakkını kullanabileceği ve yargılamadaki sıfatının sanık sıfatı olduğu hatırlatılmıştır. Sanığın buna rağmen ısrarla konuşmaya devam ettiği anlaşılmakla, kimlik tespiti yapılarak savunma yapması konusunda tekraren uyarıldığı, savunma yapmadığı takdirde susma hakkını kullanmış sayılacağı hususu kendisine tekraren ihtar edildiği, bu esnada sanığın, 'ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim' dediği" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı tarafından sanık Ekrem İmamoğlu'nun ısrarla kimliğinin tespit edilmesinden kaçındığı, susma hakkını kullandığının tespit edildiği ve mahkeme başkanı ile sözlü tartışmalara girmeye devam etmesi nedeniyle duruşma düzenini bozan davranışlarından dolayı CMK'nın 203. maddesi gereğince duruşma salonundan çıkartılmasına karar verildiği duruşma zaptına geçirildi.

Söz verilen Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin, "Bu kadar yanlış, kötü bir uygulama görmedim. Hukuka uygun bir yargılama yapmaya yönelik bir talebimiz var" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Fikret ilkiz ise, "SEGBİS çözümü yapıldığı zaman eğer ki siz o SEGBİS çözümüne söylediklerinizi, hitaplarını yazarsanız söylediklerimin tümünü geri alıyorum" dedi. Mahkeme başkanı, "Avukat bey çarpıtmayın, ben içeride izledim. Söz hakkını verdik. Savunmasını yapsaydı" yanıtını verdi. Duruşmada TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in bağırması üzerine mahkeme başkanı, "Bağıran kişiyi dışarı alın, kimliğini tespit edin" dedi.

Ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Halkla İlişkiler Genel Müdürü Serap Karay, etkinlik organizatörü Ceyda Kıryak'ın tahliyesini talep etti. Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi. - İSTANBUL