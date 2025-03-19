İmamoğlu Gözaltına Alındı: Suç Örgütü İddiaları ve Gözaltı Sayısı 84 - Son Dakika
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İmamoğlu Gözaltına Alındı: Suç Örgütü İddiaları ve Gözaltı Sayısı 84

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma gibi eylemlerle gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 84 kişi gözaltına alındı.

19.03.2025 10:57
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısının 84 olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerinden 84'ünün gözaltına alındığı 22 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalarına ise devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu Gözaltına Alındı: Suç Örgütü İddiaları ve Gözaltı Sayısı 84 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu Gözaltına Alındı: Suç Örgütü İddiaları ve Gözaltı Sayısı 84 - Son Dakika
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