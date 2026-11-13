İmamoğlu, kitabı hakkındaki soruşturmada ifade verdi, hakaret suçlamasını reddetti

İBB davasında tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu, "Millet Şahidimdir" kitabı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İmamoğlu, ifadesinde kitabında bir suç unsuru olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

İBB davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, "Millet Şahidimdir" kitabı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Yazarı olduğunuz Millet Şahidimdir isimli kitabın incelenmesinde, içeriğinde yer alan bazı ifadelerin Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine, yargı teşkilatına, ve kamu görevlilerine yönelik hakaret niteliğinde olduğu bununla birlikte bazı ifadelerin ise toplum içerisinde farklı görüş, inanç veya düşüncelere sahip kesimler arasındaki ayrışma ve gerilimi artırabilecek, bu suretle kamu düzeni ve kamu barışını bozabilecek ve suç işlenmesine elverişli bir ortamın oluşmasına neden olabilecek mahiyette olduğunun değerlendirildiği, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan soruşturma izni talep edilmiş olmakla, Adalet Bakanlığının olur yazısı ile soruşturma izni verildiği" aktarıldı.

İmamoğlu'na savcı tarafından konuyla ilgili savunması soruldu. İmamoğlu, 'örgüt lideri' olarak yargılandığı davada savunması esnasında usule ilişkin itirazlarının sürekli kesildiğini söyleyerek, "Mahkeme başkanı savunma yapmayacağım şeklinde bir tutanak tutup beni salondan çıkardı. Savunma yapmayacağım şeklinde bir cümlem olmamıştır. Bunun üzerine yapamadığım sorguyu kitap olarak yayınlamaya karar verdim. Önümüzdeki dosyanın konusu bu sorgu metnidir. Sorgu engellenince bunun kitap olarak basılması için bir yayınevi ile anlaştık. Yayınevi gerekli başvuruyu yapıp bandrolleri aldı. İçinde hiçbir suç unsuru olmadığı ve aleni yargılamada okunacak metin olması nedeniyle kitabın matbaadan çıkmasını bekledik. Basım başladığı sırada haber geldi, polis gelmiş siz bir bekleyin talimatı vermiş. Bir mahkeme kararı yok ama matbaa haklı olarak devletle karşı karşıya gelmemek için baskıyı durdurmuş. Matbaaya yasaklanma kararı gelmiş. Bu durum sahiden ibretlik" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ifadesinin devamında, "Bizim yasalarımıza göre bir kitabın satışına yasak konabilmesi için sınırlı sayıda suç sayılmış. Hakaretin hiçbir türü bunlardan biri değil. Yani Cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine veya hükümete hakaret etmek kitap yasaklatmanın gerekçesi olamaz. Burada bunlar zaten kitabımda yok ama olsa bile yasaklama sebebi değil. Suçlamayı asla kabul etmiyorum" dedi.