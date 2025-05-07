İmamoğlu'na Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
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İmamoğlu'na Yolsuzluk Soruşturması

İmamoğlu\'na Yolsuzluk Soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında firari şüphelinin mal varlığına el konuldu.

07.05.2025 11:10
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

SUÇ GELİRLERİNİ YAKINLARININ HESAPLARINA AKTARMIŞ

Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi.

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'na Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • fmpsd69v55:
    bir türlü suç uydurulamıyordu :) 20 37 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Neymiş silkeliyceklermiş belediyemizi gelin de silkeleyin ozaman dedın geldik yoktun meger Silivri deymişsin ?? 36 17 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Lan yolsuzluk felan, Ya yolsuzluktan,hırsızlıktan içeri atilacaksa, Ülkeyi yöneten zevatın dışarıda işi ne. 10 19 Yanıtla
  • Narkoz null:
    vay hırsız vay az kalsın bende sana oy verecektim 11 10 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Deprem hazırlığı adı altında tanesi 10 bin liraya baret alınmış binlerce baret size soruyorum standart sarı baret ne kadar vurguna bakarmısınız 8 1 Yanıtla
  • emir2003:
    İmamoğlu içerken çıktığı an Kahraman gibi karşılanacak, ne zaman çıkarsa çıksın önemli değil! 2 sene su gibi akar gider. 4 5 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    darisi ankarayi parsel parsel satanların basina. 8 0 Yanıtla
  • ayd121212:
    Firari şüphelinin mal varlığına tedbir koyanlar, tutukluların mal varlıklarına tedbir koymayı ne zaman düşünüyorlar acaba???? 3 1 Yanıtla
  • Szka788304:
    bunlar çaldı inanmayan insanlar iktidarları organize suç örgütü gibi suçlayarak yapılan siyaset sonucu inanmıyor bir çok iftira ve yalan ayuka çıktı Tazminat oldu siyaset dürüst yapılmadı ülkemizde Atatürk iktidarda olsa saray saorana yat taht hırsız derler iç siyaset koltuk uğruna hem ekonomik hem sosyal hem cumhuriyet te zarar verdi ülke kurumlarını itibarsızlaştırdı uyuşturucu baronlarının parası ile cari açığı kapatıyorlar bile dediler 0 0 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    ANKARA yı parsel, parsel satanlar deyıp / sonra sus pus olanlara / oğluna vekillik verilenler ile ilgili bir soruşturma yok mu ? Allah cc hz havale diyoruz . Haklının yanında olsun haksıza da neye layıksa yasatsın tez zamanda Amin . Halkın paralarını çarçur edenleri de Yolsuzluğa bulaşanları ve onlara yardımcı olanları ses cıkarmayanlarıda Allah cc hz havale ediyoruz. Tez zamanda layıklarını yasatsın cümlesine Amin 0 0 Yanıtla
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