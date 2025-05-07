İmamoğlu\'na Yolsuzluk Soruşturması

Szka788304:

bunlar çaldı inanmayan insanlar iktidarları organize suç örgütü gibi suçlayarak yapılan siyaset sonucu inanmıyor bir çok iftira ve yalan ayuka çıktı Tazminat oldu siyaset dürüst yapılmadı ülkemizde Atatürk iktidarda olsa saray saorana yat taht hırsız derler iç siyaset koltuk uğruna hem ekonomik hem sosyal hem cumhuriyet te zarar verdi ülke kurumlarını itibarsızlaştırdı uyuşturucu baronlarının parası ile cari açığı kapatıyorlar bile dediler