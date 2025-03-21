İmamoğlu'na Yönelik Soruşturmada 2 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı verilmesinin ardından provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç işlemeye alenen tahrik suçları ve diğer suç teşkil eden, kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında açık kimlik ve adresleri tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık ifadesinin alınmasının ardından 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL