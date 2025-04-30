İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında İSKİ Genel Müdüründen 'Kurgu' İfadesi

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Başa ifadesinde, şikayetlerin tamamen kurgu olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, hakkında 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

"Şikayetler tamamen kurgudur"

Başa ifadesinde, "Hakkımda şikayetçi olan İdris Ö. ve Muhittin E.'yi İSKİ'ye yaptıkları başvuru nedeniyle duymuştum. Muhittin ile hiçbir görüşmem olmamıştır, İdris ile ise bir tören sırasında yanıma geldiğinden ötürü bir kere görüşmüşlüğüm vardır. Şikayetlerinde belirttikleri hususlar tamamen kurgudur. Benim genel müdür olarak imza yetkim olmamasına rağmen yine de hukuk müşavirliğinden konu ile ilgili görüş aldım. Fatih Keleş'i de başkan danışmanı ve spor kulübü başkanı olduğundan dolayı tanırım. Görüşme kayıtları da İBB'deki görevinden dolayı yapmış olduğum görüşmelerdir. Necati Özkan'ı başkanın kampanyasından sorumlu kişi olduğundan dolayı tanırım. Görüşmelerimiz bu minvalde İSKİ'nin faaliyetleri hakkında bilgi vermek amaçlı olmuştur. Ali Nuhoğlu'nu müteahhit olarak tanırım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL