İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL