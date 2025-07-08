İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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