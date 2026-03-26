'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında Ekrem İmamoğlu, Çalık'a soru sordu

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında duruşmanın 11. oturumunda Ekrem İmamoğlu, görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a, "2019'da aday oldunuz, benim size bunu şu göreve getir diye bir telkinim zorlamam oldu mu?" sorusunu yöneltti. Çalık soruya, "Herhangi bir zorlamanız olmadı başkanım" cevabını verirken, Ekrem İmamoğlu bunun üzerine "Basiretsiz bir suç örgütü lideriyim bu arada" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 11. oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın dün tamamlanan savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

"Biz ne menem bir örgütüz ki Beylikdüzü'nü ele geçirmişiz, sonra da Büyükşehir'i ele geçireceğiz, biz daha adayı belirleyemiyoruz"

Duruşmada sorulardan önce mahkeme başkanı, uyarılara rağmen salonda fotoğraf çekildiğini söyleyerek tekrar uyarıda bulundu. Ardından söz alan sanık Ekrem İmamoğlu, "Bizlerin olduğu ortamda çekilen fotoğrafın bizim de yargılama sürecimizi etkileyeceğinden dolayı herkesin hassas olmasını rica ediyorum. Resmi ortamların akışını bozan hususlar bize de zarar veriyor. Yaklaşık 35 yıl önce bir yatırımla adım attığımız, çocuklarımın büyüdüğü Beylikdüzü benim için çok önemli ve özel. Soru sorma meraklısı değilim yanlış anlaşılmasın. Ama iddianame denilen iftiranamenin belgesinin bu diyaloğu şart koştuğunu düşünüyorum. 2019'un Aralık ayında benim belediye başkanlığı adaylığım kesinleşti. Benim adaylığım belli olduktan sonra ben Mehmet Murat Çalık'a Beylikdüzü belediyesine başkan adayı olmanı istiyorum diye teklif ilettim. İlk başta kendisi bunu reddetti. Ben ısrarda bulundum sonra ikna ettim. Bunu niye anlattım; biz ne menem bir örgütüz ki 2014'te kurulup Beylikdüzü'nü ele geçirmişiz sonra da Büyükşehir'i ele geçireceğiz. Biz daha adayı belirleyemiyoruz. Nasıl oluyor bu?" ifadelerini kullandı.

"Basiretsiz bir suç örgütü lideriyim bu arada"

İmamoğlu, "Mehmet Murat Çalık benim için değerli güzel bir arkadaşım. Hizmetlerinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Özenli bir 6 yılı geçirmiştir. İddianamede deniliyor ki Ekrem İmamoğlu bir suç örgütü kurdu. Bu çok acı bir tarif. Özel vasıflı üye diye adlandırılan arkadaşlarım var. Bu diyaloğu o yüzden kuruyorum. Kıymetli Mehmet Murat Çalık Başkanıma şunu soracağım; 2019'da aday oldunuz, benim size bir kişi dahi şunu meclis üyesi yapacaksınız, bunu şu göreve getir diye bir telkinim, zorlamam oldu mu?" dedi.

Çalık soruya, "Herhangi bir zorlamanız olmadı başkanım" cevabını verdi. Ekrem İmamoğlu bunun üzerine, "Basiretsiz bir suç örgütü lideriyim bu arada" diyerek konuşmasına devam etti. İmamoğlu, "7 yıldır görev yapıyorsunuz, bir belediye başkan yardımcısı, danışman, yönetici bunu şu göreve getireceksin diye bir talimatım oldu mu?" sorusunu sordu. Çalık ise, "Kesinlikle olmadı başkanım. Sizin bana herhangi bir müdür, şef, başkan yardımcısı öneriniz olmadı" dedi. Ekrem İmamoğlu, "Sayın başkanım görev dönemimizde tek bir menfaat ilişkisi üzerinden bir diyaloğumuz oldu mu? Böyle bir ortama şahitlik ettiniz mi?" dedi. Çalık, "Böyle bir masada bulunmadım. Böyle bir şey olmadı" dedi. İmamoğlu'nun "Usulsüz bir teklifte bulundum mu size?" sorusuna ise Çalık "Olmadı" cevabını verdi.

"Asrın hukuksuzluğu ile mücadele ediyoruz"

İmamoğlu ardından, "Biz çok ağır bir yük taşıyoruz. Bu tarihe geçecek bir demokrasi mücadelesine dönüşmüştür. İstanbul savcılığı ya da farklı makamların müdahaleleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Yalan ve iftiralara cevap vermeye zorunluyuz. Asrın hukuksuzluğu ile mücadele ediyoruz. Allah yardımcınız olsun sayın başkanım" dedi.

Duruşma, Mehmet Murat Çalık'ın avukatının savunması ile sürüyor. - İSTANBUL