İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız

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5 yaşındaki Edanur Gezer'in 26 Nisan günü Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'n İBB'nin yaptığı kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklama yaptı.

"SORUMLULARI CEZASIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Küçük Edanur'un, İBB'ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz" diyen İmamoğlu, "Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İKTİDARA GÖNDERMEDE BULUNDU

Açıklamasının devamında daha önce yaşanan facialara göndermede bulunan İmamoğlu, "Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da 'Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.' diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır. Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;