İmamoğlu'ndan Mahkemeye Vicdan Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'ndan Mahkemeye Vicdan Çağrısı

04.06.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamoğlu, duruşmada insan hakları ve tutukluluk süreleri üzerine mahkemeye taleplerini iletti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 45. oturumunda söz alarak konuşan Ekrem İmamoğlu "1 aylık tutukluluk inceleme kuralı koydunuz ama bunu değiştirmek ve esnetmek sizin uhdenizde. 1 ayı 1 haftaya indirebilirsiniz, anlık bile karar verebilirsiniz. Bunu talep olarak size iletiyorum. 2 dudağınızın arasındaki bazı uygulamaların yapılmaması artık başka hiç kimseyi değil sizi ve sayın heyetinizi bağlar. Sıfır maaş alan insanların yüzüne nasıl bakıyorsunuz ben bilmiyorum, bu çok can yakıcı. Tek talebim bu insanların bu şekilde yok maaşı, şusu, busu bunları gözetin. Bu insanların malını gasp eden bu karara müsaade etmeyin. Buradaki insanları bir takvime değil vicdanınıza sığdırın" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 45. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık iş insanı Hüseyin Köksal'ın avukatı savunma yaptı.

"1 aylık tutukluluk inceleme kuralı koydunuz ama bunu değiştirmek ve esnetmek sizin uhdenizde"

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Köksal'ın avukatının ardından söz alarak "İnsanların koymuş olduğunuz kurallara dair ciddi itirazı var. 1 aylık tutukluluk inceleme kuralı koydunuz ama bunu değiştirmek ve esnetmek sizin uhdenizde. 1 ayı 1 haftaya indirebilirsiniz, anlık bile karar verebilirsiniz. Bunu talep olarak size iletiyorum. Dün burada sağlık sorunu yaşadı diye hafife aldığımız arkadaşımızla ben aylardır aynı hapishanede yan yana avukat görüşü yapıyorum. O arkadaşın stent operasyonu geçiren kalp sorunu olan biri olduğunu biliyorum. 2 dudağınızın arasındaki bazı uygulamaların yapılmaması artık başka hiç kimseyi değil sizi ve sayın heyetinizi bağlar. 7-8 ay iddianame çıkana kadar iddia makamını ilgilendiriyordu. Burada dinlerken kendimi tutamadığım belki yapmamam gereken davranışlar yaptım. Ama bu insani bir şey. Ben bu manada sürecin çok uzadığını düşünüyorum. Başkalarını konuşmak diye beni eleştirdiniz ama lütfen eleştirmeyin, beni örgüt lideri diye yazdı bu iddianame" dedi.

Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaya devam etmesi üzerine "talebinizi alalım" dedi. Ekrem İmamoğlu bir başka talebinin olduğunu da söyleyerek "İnsanların köyündeki arsasına dahi el koyma kararı var. 80 yaşındaki emekli insanın maaşına el konuldu. Emekli maaşı var sadece, el konuldu başkanım. Benimle ilgili talebim yok. Değişen bir şey yok. Değerlendiriyorsunuz ama 7 ay bitti. Samimiyetinizi sorgulamak gibi bir derdim yok, işim de değil. Bu mahkemeye kimsenin eli değemez. Buraya lütfen kimseyi karıştırmayın. Sıfır maaş alan insanların yüzüne nasıl bakıyorsunuz ben bilmiyorum, bu çok can yakıcı. Tek talebim bu insanların bu şekilde yok maaşı, şusu, busu bunları gözetin. Bu insanların malını gasp eden bu karara müsaade etmeyin. Buradaki insanları bir takvime değil vicdanınıza sığdırın. Burada yaşananlar sizin sorumluluğunuzdadır. Sizin bilmediğiniz başka sağlık sorunları da var" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı "Bu konuda ne kadar hassas davrandığımız verdiğimiz kararlardan belli. Erdinç Çolak'ın avukatı ile görüştük sağlık sorunları nedeniyle Pazartesi alacağız" dedi.

Ardından tutuklu sanık Sinan Sepetçi'nin savunmasına geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu'ndan Mahkemeye Vicdan Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
TFF’den ’’Süper Lig tescil edilmesin’’ talebi için karar TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert’tan Türkiye için dikkat çekici yorum Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

13:47
Saran kanadından hapis cezasına ilk yorum: İnancımızı koruyoruz
Saran kanadından hapis cezasına ilk yorum: İnancımızı koruyoruz
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 13:59:26. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Mahkemeye Vicdan Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.