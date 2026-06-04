İmamoğlu'ndan Mahkemeye Vicdan Çağrısı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 45. oturumunda söz alarak konuşan Ekrem İmamoğlu "1 aylık tutukluluk inceleme kuralı koydunuz ama bunu değiştirmek ve esnetmek sizin uhdenizde. 1 ayı 1 haftaya indirebilirsiniz, anlık bile karar verebilirsiniz. Bunu talep olarak size iletiyorum. 2 dudağınızın arasındaki bazı uygulamaların yapılmaması artık başka hiç kimseyi değil sizi ve sayın heyetinizi bağlar. Sıfır maaş alan insanların yüzüne nasıl bakıyorsunuz ben bilmiyorum, bu çok can yakıcı. Tek talebim bu insanların bu şekilde yok maaşı, şusu, busu bunları gözetin. Bu insanların malını gasp eden bu karara müsaade etmeyin. Buradaki insanları bir takvime değil vicdanınıza sığdırın" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 45. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık iş insanı Hüseyin Köksal'ın avukatı savunma yaptı.

"1 aylık tutukluluk inceleme kuralı koydunuz ama bunu değiştirmek ve esnetmek sizin uhdenizde"

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Köksal'ın avukatının ardından söz alarak "İnsanların koymuş olduğunuz kurallara dair ciddi itirazı var. 1 aylık tutukluluk inceleme kuralı koydunuz ama bunu değiştirmek ve esnetmek sizin uhdenizde. 1 ayı 1 haftaya indirebilirsiniz, anlık bile karar verebilirsiniz. Bunu talep olarak size iletiyorum. Dün burada sağlık sorunu yaşadı diye hafife aldığımız arkadaşımızla ben aylardır aynı hapishanede yan yana avukat görüşü yapıyorum. O arkadaşın stent operasyonu geçiren kalp sorunu olan biri olduğunu biliyorum. 2 dudağınızın arasındaki bazı uygulamaların yapılmaması artık başka hiç kimseyi değil sizi ve sayın heyetinizi bağlar. 7-8 ay iddianame çıkana kadar iddia makamını ilgilendiriyordu. Burada dinlerken kendimi tutamadığım belki yapmamam gereken davranışlar yaptım. Ama bu insani bir şey. Ben bu manada sürecin çok uzadığını düşünüyorum. Başkalarını konuşmak diye beni eleştirdiniz ama lütfen eleştirmeyin, beni örgüt lideri diye yazdı bu iddianame" dedi.

Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaya devam etmesi üzerine "talebinizi alalım" dedi. Ekrem İmamoğlu bir başka talebinin olduğunu da söyleyerek "İnsanların köyündeki arsasına dahi el koyma kararı var. 80 yaşındaki emekli insanın maaşına el konuldu. Emekli maaşı var sadece, el konuldu başkanım. Benimle ilgili talebim yok. Değişen bir şey yok. Değerlendiriyorsunuz ama 7 ay bitti. Samimiyetinizi sorgulamak gibi bir derdim yok, işim de değil. Bu mahkemeye kimsenin eli değemez. Buraya lütfen kimseyi karıştırmayın. Sıfır maaş alan insanların yüzüne nasıl bakıyorsunuz ben bilmiyorum, bu çok can yakıcı. Tek talebim bu insanların bu şekilde yok maaşı, şusu, busu bunları gözetin. Bu insanların malını gasp eden bu karara müsaade etmeyin. Buradaki insanları bir takvime değil vicdanınıza sığdırın. Burada yaşananlar sizin sorumluluğunuzdadır. Sizin bilmediğiniz başka sağlık sorunları da var" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı "Bu konuda ne kadar hassas davrandığımız verdiğimiz kararlardan belli. Erdinç Çolak'ın avukatı ile görüştük sağlık sorunları nedeniyle Pazartesi alacağız" dedi.

Ardından tutuklu sanık Sinan Sepetçi'nin savunmasına geçildi. - İSTANBUL