İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu - Son Dakika
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İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

İmamoğlu\'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Pehlivan'ın ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' ve ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'' çerçevesinde gözaltına alındığı ifade edildi.

28.03.2025 11:17
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CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında evinden gözaltına alındı.

İKİ SUÇTAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma doğrultusunda, Pehlivan'a "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından, Pehlivan sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivan İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İMAMOĞLU'NDAN GÖZALTI KARARINA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İmamoğlu, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • BURAK HANZADE:
    yenileneceğini anlayınca mahalleyi ayağa kaldıran bi pç vardı bizim mahallede misket oynardık ütülünce kıyameti koparır tüm bilyeleri çalar kaçardı tayyipmiydi aceba onu düşünüyorum şimdi 18 45 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    gidiyosun hırsız akp ondan saldırıyosun her yere yyramı yedin bu saatten sonra 14 29 Yanıtla
  • Sernazze:
    hırsızlık ne zamandan beri demokrasi oldu hırsızlık yap sen de akla sonra1 tane hizmet etme biz ak koyun olalım o zaman siz de karaman koyunu yani karamanın koyunu sonrada çıkar oyunuuu:)))))))))))))) 21 6 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    La adam avukat, muvekkilini savunmayacakmı, suç uydurmada yeminle şeytan şapka cıkartır bu kadarini ben düşünmezdim diye, 6 7 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Ne güzel dünya belediyeyi soyup soğana çevirin sonrada birileri arkanızdan temizlik yapsın...İstanbul nimet nimet 9 4 Yanıtla
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