İmamoğlu\'nun Avukatlarına Soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmada firari konumdayken yakalanan İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkında, "Etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği" ve "Etkin pişmanlık içerir ifade verdiği", İmamoğlu'nun avukatları Mehmet Pehlivan ve Kemal Polat'ın, Yıldız'la bir vekalet ilişkisi bulunmamasına rağmen Yıldız'ın cezaevinde ifadesinin avukatlar tarafından baskı altında alınarak, basın açıklaması imzalattırmaya çalışıldığı ve bunun için Yıldız ve ailesinin tehdit edildiği ihbarları üzerine cezaevi idaresince inceleme başlatıldı. Yapılan tespitler sonucu, söz konusu iddialara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İÇİN İFADE VERDİ

Yıldız tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. "Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak serbest kalmak için İBB "mali suçlar" soruşturması kapsamında "bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcıya ifade verdi. İfadesinde belediye iştiraklerinden bahseden Yıldız, hangi iştiraklerden kimlerin sorumlu olduğunu anlattı. Bir sistem kurulduğunu ve bu sisteme ayak uydurmadığı için dışlandığını ileri süren Yıldız, "Bundan sonraki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi. Ancak "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak tahliye olamadı.

İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız'ın "Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak serbest kalmak için savcıya ifade verdiği ifadeden satırbaşları şu şekilde;