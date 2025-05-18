İmamoğlu\'nun Avukatlarına Soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmada firari konumdayken yakalanan İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkında, "Etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği" ve "Etkin pişmanlık içerir ifade verdiği", İmamoğlu'nun avukatları Mehmet Pehlivan ve Kemal Polat'ın, Yıldız'la bir vekalet ilişkisi bulunmamasına rağmen Yıldız'ın cezaevinde ifadesinin avukatlar tarafından baskı altında alınarak, basın açıklaması imzalattırmaya çalışıldığı ve bunun için Yıldız ve ailesinin tehdit edildiği ihbarları üzerine cezaevi idaresince inceleme başlatıldı. Yapılan tespitler sonucu, söz konusu iddialara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İÇİN İFADE VERDİ
Yıldız tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. "Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak serbest kalmak için İBB "mali suçlar" soruşturması kapsamında "bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcıya ifade verdi. İfadesinde belediye iştiraklerinden bahseden Yıldız, hangi iştiraklerden kimlerin sorumlu olduğunu anlattı. Bir sistem kurulduğunu ve bu sisteme ayak uydurmadığı için dışlandığını ileri süren Yıldız, "Bundan sonraki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi. Ancak "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak tahliye olamadı.
İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız'ın "Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak serbest kalmak için savcıya ifade verdiği ifadeden satırbaşları şu şekilde;
- Ekrem İmamoğlu tüm parasal sistemi kendisi takip etmekte olup, bu sistemde nam hesabına çalışan kişilere tek tek hesap sorardı.
- Bu şahıslarda kendi adlarına zaman zaman küçük işler yapar Ekrem İmamoğlu da buna göz yumardı.
- Zafer Keleş, Fatih Keleş'in kardeşi olup Fatih Keleş adına tahsilat işlerini yapmaktaydı. Ekrem İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Keleş de toplanmaktaydı.
- Bu paralar genellikle Florya da bulunan eski başkanlık konutu olan ve Fatih Keleş'in ofis olarak kullandığı yere getirilmekteydi.
- Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu bir çok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir.
- Bir çok zaman ihaleye çıkılmadan veya sipariş verilmeden önce kitapları bastırdığını biliyorum.
- Kalyon İnşaat'ın yapmakta olduğu son Metro ihalesinin aslında en başta başka firma için dizayn edildiği hangi firma için hangi fiyat tekliflerinin verileceği belirlendi.
- Hatta Fatih Keleş'in bu firma ile %7 komisyon üzerinden anlaştığı konuşuldu.
- Fakat ihaleden bir gün önce bir şahsın noterden hangi firmanın hangi fiyata alacağını tasdik ettirmiş ihale neticesinde bu belge basına sızdırılmıştır. Bunun neticesinde bu ihale apar topar iptal edilerek yeni ihaleyi Kalyon İnşaat aldı.
- İETT'ye ait İstanbul Vadisindeki 49 dönümlük arazinin ihalesinde önce Ekrem İmamoğlu, Adem Soytekin'e buradaki işi alabileceğini kendisine şans verilmesi gerektiğini söyledi.
- İnvest Yatırım isimli Bahattin Uçar'a ait firma ihaleyi almıştır. Adem Soytekin, Bahattin Bey'e giderek bu inşaatı ortak yapmak istediğini, yoksa İBB de işinin yürümeyeceğini söyleyerek tehditte bulunmuş. Bahattin Uçar beni arayarak bu durumu iletmiştir.
- Ayhan Koç Mezarlıklar Daire Başkanlığı olduğu dönemde satışa kapalı mezarlık alanlarını kendi belediye başkan adaylığına fon oluşturmak amacıyla satışlar yapmış bu satışları kendisi ve aracılarla gerçekleştirmiştir.
- Cumhuriyet Başsavcılığınıza bildiklerimi tüm açıklığıyla anlattım. Bundan sonra ki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim.
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