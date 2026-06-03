İmamoğlu'nun Duruşmasında Doğum Günü Kutlandı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 44. oturumunda Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü olması sebebiyle eşi Dilek İmamoğlu tarafından salona pasta getirildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 44. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşma öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü olması sebebiyle eşi Dilek İmamoğlu tarafından salona pasta getirildi. Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildiği sırada Dilek İmamoğlu pastanın mumlarını üfledi. Dilek İmamoğlu "Seni seviyorum sevgilim, iyi ki doğdun" yazılı kağıdı kaldırarak eşi Ekrem İmamoğlu'na gösterdi. Salondaki diğer sanık yakınları da "İyi ki doğdun" yazılı kağıtları kaldırarak İmamoğlu'na gösterdi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı olan bir pankart açıldı ancak bu sırada jandarma müdahale ederek pankarta el koydu. Ekrem İmamoğlu duruşmada "Fazla uzatmayalım, anneme, babama niye doğurdun diye dava açarlar. Güzel günlerde görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Erdinç Çolak fenalaştı

Duruşmada daha sonra Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü tutuklu sanık Erdinç Çolak'ın savunmasına geçildi. Sanık kürsüsüne gelen Çolak, "Başkanım şekerim düştü" galiba dedi ve fenalaştı. Mahkeme başkanı, sanığın oturtulmasını ve sağlık görevlilerinin çağırılmasını istedi. Sağlık görevlileri Erdinç Çolak'ı duruşma salonundan çıkararak tedavi altına aldı.

Duruşma diğer sanıkların savunması ile sürüyor. - İSTANBUL