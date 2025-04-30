İmamoğlu'nun Otel Girişindeki Güvenlik Skandalı: Kameralar Neden Kapatıldı?

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriş yaptığı ve kamerası kapatılan otelin güvenlik müdürünün ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Kameraların kapatıldığını görseydim müdahale ederdim, en azından bu durumu üstlerime bildirirdim. Kamu sıfatlarından dolayı çantalarda getirdikleri şeyleri sorgulamadık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun giriş yaptığı ve kamerası kapatılan Le Meridien isimli otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, burada Savcılığa ifade veren şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

"Otele gelmeden önce koruma ekibi gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol eder ve yanlarında da büyük siyah valizler bulunurdu"

Öte yandan şüpheli otel güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu'nun Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Mart 2024'den itibaren görev yaptığını söyleyen şüpheli güvenlik müdürü Oğurlu, "Çalışmaya başladıktan sonra 2024'te İmamoğlu'nun 37 kere, 2025'te 9 kere otelimize geldiğini tespit ettim. Otele gelmeden önce koruma ekibi gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol eder ve yanlarında da büyük siyah valizler bulunurdu. Geliş ve gidişlerinde kamera kapatıldığını görmedim, şahit olsak müdahale ederdik. Kamera sistemimiz kapatıldığında ya da fiziki temasta bulunulduğunda uyarı sistemi yoktur. Getirdikleri valizler içerisinde jammer olduğunu bilmiyordum ancak otelimizde, iletişim sistemimizde veya internet ağında problem olduğuna dair bir şikayet de almadık" dedi.

"Kamu sıfatlarından dolayı çantalarda getirdikleri şeyleri sorgulamadık"

Toplantılar sebebiyle otele ücret ödeyip ödemediklerini bilmediğini ifade eden şüpheli, "Görüntüleri ben de herkes gibi basından öğrendim. Kameraların kapatıldığını görseydim müdahale ederdim, en azından bu durumu üstlerime bildirirdim. Korumalarını da ben polis olarak biliyordum. Kamu sıfatlarından dolayı çantalarda getirdikleri şeyleri sorgulamadık. Jammer olduğunu ve jammer kullanmanın suç olduğunu da bilmiyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL